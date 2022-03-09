新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 行政人員版 2022/03/09 分享： 最多人使用的瀏覽器Google Chrome，早前推出最新版本Chrome M99。Google聲稱，Chrome M99在macOS和Android系統上的速度比以往更快，整體效能上，甚至比蘋果（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 內地未來科技館 展示機械人技術 今日 內地未來科技館 展示機械人技術 Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 2022/03/08 Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 2022/03/08 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 Walmart AI虛擬試穿 減客戶買錯衫情況 2022/03/07 Walmart AI虛擬試穿 減客戶買錯衫情況 美國促科企披露 疫情錯誤信息來源 2022/03/07 美國促科企披露 疫情錯誤信息來源 科技行業 科技軟件 Google Chrome Google macOS Safari 商業