內地未來科技館 展示機械人技術

內地大連市「EX未來科技館」近日展示其先進的機械人技術，技術人員可以掃描人類的特徵和四肢，來創造動態3D機械人。

內地媒體CGTN的記者示範在館內掃描面部特徵，然後被掃描的身體部分被3D打印出來。該記者

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