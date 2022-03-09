內地未來科技館 展示機械人技術 行政人員版 2022/03/09 分享： 內地大連市「EX未來科技館」近日展示其先進的機械人技術，技術人員可以掃描人類的特徵和四肢，來創造動態3D機械人。 內地媒體CGTN的記者示範在館內掃描面部特徵，然後被掃描的身體部分被3D打印出來。該記者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 今日 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 2022/03/08 Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 2022/03/08 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 Walmart AI虛擬試穿 減客戶買錯衫情況 2022/03/07 Walmart AI虛擬試穿 減客戶買錯衫情況 美國促科企披露 疫情錯誤信息來源 2022/03/07 美國促科企披露 疫情錯誤信息來源 科技行業 商業 博物館 機械人 3D 大連 3D打印