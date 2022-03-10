【拆解ESG】 ESG如何影響你的投資回報？

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投資者及理財教育獎2021 獲獎企業分享成功心得
ESG（環境、社會和管治）因素，快速成為投資市場的新興趨勢，大家可能會有疑問：這些重視價值取向的投資策略，會否不利投資回報呢？
且讓我們以數據說話。在過去一年，市場出現了不少波動因素，疫情持續肆虐、升漲升溫，但ESG投資表現卻令人喜出望外，截至2月25日，標普500 ESG指數於過去一年仍然錄得16%回報，優於標普500指數的12%¹。
ESG投資表現喜出望外
類似情況不獨出現在美國股市，全球也是如此，而且趨勢是長期持續的。截至今年1月底，專注於ESG評分更高的MSCI世界ESG領袖指數，在過去3年、5年及10年的年度化回報，同樣稍微優於MSCI世界指數²。
數據反映了ESG投資非但沒有犧牲投資回報，長遠而言更有助爭取更佳成果，相信背後有數個原因。
三大因素推動ESG表現
首先是投資者的取態變化。傳統的經濟理念是以股東回報最大為本，然而隨著氣候暖化問題迫在眉睫，投資者意識到以往的經濟模式需要改變，新世代對於環保及平等的價值取態更是明顯，結果是資金持續湧入ESG相關資產。數據顯示，ESG相關資產一直拾級而上，規模由2018年第三季的不足1萬億美元，快速增長至2021年第三季的3.9萬億美元³！
其次，全球面對的可持續挑戰愈來愈多，例如水災旱災、海平面上升、私隱及數據安全、人口結構變化、勞工權益以及監管壓力等。若然忽視ESG因素，有可能對投資者構成前所未有的風險。反過來說，有能力管理好ESG因素的企業，其經營實力更加強韌，對投資者而言也更具吸引力。
第三，隨著全球踏入低碳型經濟，舊有的經營模式將漸漸被淘汰，在可持續及發展方而領先的企業，則有望取得更可觀增長。舉例說，全球各國正大力推動「走塑」（即減少一次性的塑膠廢料），為一些新式可持續包裝──包括由玉米、木薯粉或甘蔗等可再生資源製成的生物聚合物料，開闢了有趣的市場。有研究預測，全球的生物塑膠和生物聚合物料市場規模，將從2021年的107億美元大增至2026年的297億美元，複合年增長率高達22.7%⁴。
主動爭取潛在收益機會
儘管可持續投資已是大趨勢，然而被動地跟隨指數而行，卻未必是最佳方法。過去十年間，隨著新問題湧現，環球風險的定義及種類也不斷演變。例如根據世界經濟論壇的《環球風險報告》，網絡攻擊、收入差距及失業在2012年加入成為新增的環球風險，到了去年，新冠病毒則一躍成為環球最大的風險來源，因此我們有必要時刻留意最新形勢發展。
再者，每個行業、每家企業所面對的可持續風險都不盡相同，主動部署，深入地與企業管理層互動並了解他們的可持續發展進程，甚至以股東大會的代理人投票推動企業的可持續步伐，才可以在可持續投資的路上走得更遠，要做到這一點，一個經驗豐富的投資團隊缺不可少。
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資料來源：
¹ 彭博；截至2022年2月25日
² MSCI；截至2022年1月底
³ 路透社、晨星；截至2021年10月29日
⁴ Bioplastics & Biopolymers Market by Research and Markets; 2021年8月
重要資料
主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治（ESG）策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。
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(特約)