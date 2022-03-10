投資者及理財教育獎2021　獲獎企業分享成功心得

人人都希望能妥善管理個人財務，為財富增值，但有多少人懂得箇中方法，提升自己的理財知識及技能呢？作為社會的一份子，企業為員工﹑客戶及社區在推動投資者及理財教育方面有着重要的角色。想知不同界別的企業如何運用所屬領域的專長和資源，協助大眾提升理財水平，且看「投資者及理財教育獎（企業）2021」獲獎企業的分享，相信定能為大家帶來啟發！



為鼓勵社會上不同持份者一同為提升大眾的理財水平而努力，投資者及理財教育委員會（下稱投委會）今年推出全新的「投資者及理財教育獎」，藉此嘉許推動投資者及理財教育的持份者。投委會主席杜淦堃表示：「過去兩年因為疫情以及經濟環境的轉變，香港市民的財務狀況面對前所未見的挑戰。要讓廣大市民獲得協助，我們需要社會各界的參與及合作，提供更多優質的投資者及理財教育項目，一起提升香港市民的財務健康。」

▲ 投委會主席杜淦堃表示：「要讓廣大市民獲得協助，我們需要社會各界的參與及合作，提供更多優質的投資者及理財教育項目，一起提升香港市民的財務健康。」

推動理財教育無分界別



「投資者及理財教育獎」設有三個獎項類別，包括「企業」、「公共／專業機構及非政府機構」及「教學」。在「投資者及理財教育獎2021」中，共有11家來自不同界別的企業獲頒企業類別獎項，當中除了金融機構外，還包括傳媒及公用事業機構，反映不同領域或性質的行業都可以為推廣投資者及理財教育出一分力。想知道如何構思出廣受大眾歡迎的投資者及理財教育活動，以及當中的成功關鍵，以下就由獲獎企業代表為大家分享心得。

金獎 - 全港理財爭霸戰 2021：信報財經新聞有限公司及Visa Hong Kong Limited



理財教育十分重要，惟未被納入正統中小學課程或考核，故早於8年前，《信報》和Visa獲得教育局、香港金融管理局、香港教育城及聖雅各福群會的鼎力協作，合辦「全港理財爭霸戰」，為學界提供專門的理財教育。《信報》執行董事及商務總裁葉倩林表示，活動成功關鍵在於能夠「以學生為本」，了解他們需要從而提供協助。「要吸引學生需要從他們日常儲蓄、消費、網上行為作切入點，繼而連繫他們未來升學、就業等人生重要階段的財務決策。」她認為，活動的內容要生活化，例子要創新和有趣，才能引發共鳴，令年輕人在無形中學會如何

作出明智的消費與投資決定。

▲ 《信報》執行董事及商務總裁葉倩林

至於Visa作為「全港理財爭霸戰 2021」的獨家贊助，該公司香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，成功的投資者及理財教育項目除了需要具備創新元素，吸引參加者外，往往需要不同持份者及合作夥伴的專業參與，透過運用彼此的專長啟發參加者。「過去30年來，Visa一直在全球推動理財教育，而8年前我們夥拍《信報》舉辦『全港理財爭霸戰』，每年為活動加入新元素，期望年輕人在享受活動的同時，能提高對理財的關注。在這個資訊科技時代，學生除了需要建立實用理財技巧外，更要懂得保護自己，尤其注意私隱及數據安全。她提到今年爭霸戰就以全新設計思維比賽形式讓學生發揮創意，而網上問答比賽則考核及鞏固學生理財知識，全面增值他們的理財實力。

▲ Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）

銀獎 - 滙豐 FinFit：香港上海滙豐銀行有限公司



一直支持推動理財教育的滙豐自2020年起創立FinFit 平台。「滙豐是香港首家銀行採用演算法，結合客戶數據及訪問結果的行為調查，以了解市民財務健康的最新狀況。」滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，該行除會把從FinFit調查所得的數據分析及建議整合，在不同理財教育活動和網上講座上分享外，更推廣個人FinFit測試，並提供不同的理財技巧及方案。而問及如何提升理財教育項目的成效時，許長虹總結出4大關鍵：了解目標群眾；從有效的渠道接觸目標群眾；提供有價值的內容；以及持之以恆。「我們會繼續協助社會大眾提升理財健康水平，希望做到全民FinFit！」

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹

銅獎 - 東華三院「理財小達人」財商教育計劃：中國銀行（香港）有限公司



中國銀行（香港）有限公司副總經理（投資及保險）周國昌表示，財務管理是家庭教育的重要一環，但很多基層家庭相對缺乏獲取理財知識的渠道，有見及此，中銀香港與東華三院合作推出的「理財小達人」財商教育計劃以基層家庭為對象，透過提供理財教育講座﹑家庭理財小組、親子理財廚房等不同形式的活動，增加參加者對財務管理的認識，助其建立正確的理財觀。「由於小學生活潑好動，活動主題除要與生活息息相關，形式也講求參與性和互動性。」他透露，東華三院與中銀香港的義工團隊於活動後會安排參加者分享感受和得着，並助他們整合經驗，建立積極審慎的理財態度。

▲ 中國銀行（香港）有限公司副總經理（投資及保險）周國昌

透過四家獲獎企業的分享，相信大家對於怎樣推動投資者及理財教育已有一定的得着，期待大家構思更多具創意的投資者及理財教育活動，助廣大市民提升理財水平。如欲了解更多有關「投資者及理財教育獎2021」的資訊，可瀏覽網頁bit.ly/3ppyNcs。



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（特約）