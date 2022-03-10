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九龍豪宅帝景峰 環境清幽

地產版 2022/03/10

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九龍延坪道豪宅帝景峰，背靠獅子山郊野公園，位置自成一隅，居住環境清幽。是次介紹當中的低密度分層設計的帝景軒2房戶，目前最平放盤叫價1,090萬元，在新按保計劃下，新買家可承造8成按揭，適合上車客選擇。

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