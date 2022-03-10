九龍豪宅帝景峰 環境清幽 地產版 2022/03/10 分享： 九龍延坪道豪宅帝景峰，背靠獅子山郊野公園，位置自成一隅，居住環境清幽。是次介紹當中的低密度分層設計的帝景軒2房戶，目前最平放盤叫價1,090萬元，在新按保計劃下，新買家可承造8成按揭，適合上車客選擇。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 帝景峰帝景軒2座高層E室（24年樓） 今日 帝景峰帝景軒2座高層E室（24年樓） 帝景峰帝景軒2座低層F室（24年樓） 今日 帝景峰帝景軒2座低層F室（24年樓） 帝景峰帝景軒1座高層D室（24年樓） 今日 帝景峰帝景軒1座高層D室（24年樓） 你可能感興趣 帝景峰帝景軒2座高層E室（24年樓） 今日 01:00 帝景峰帝景軒2座高層E室（24年樓） 帝景峰帝景軒2座低層F室（24年樓） 今日 01:00 帝景峰帝景軒2座低層F室（24年樓） 帝景峰帝景軒1座高層D室（24年樓） 今日 01:00 帝景峰帝景軒1座高層D室（24年樓） 放盤 豪宅 九龍塘 九龍 帝景峰 獅子山 又一城 帝景居 帝景軒