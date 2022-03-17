網店搶佔新一輪消費券商機　及早部署數碼轉型

疫情令不少實體店的經營受到打擊，要在「疫市」中維持業務，就要把握網上經營的渠道。在過去兩年，電子商貿成為不少商家抵銷疫情衝撃的最佳方法。根據PayPal公布的《2021無國界商務報告》，香港電子商務營業額高達75.9億美元（約589.4億港元），按年增長18.6%，擁有具大的網購發展潛力。而隨着新常態的到來，港人更習慣網購，電子商貿為零售商帶來的營商轉機，中小企應該把握時機數碼轉型。

全面考慮網店平台選擇



網購市場商機處處，客戶群更不再局限於年輕人，消費者年齡層擴展，造就不少網店平台蓬勃發展。網店平台讓中小企不需要再增聘人手架設網站，就能以輕鬆簡單的方式經營網上業務。現時有很多網店平台就提供一站式的功能，從網站設計、收款功能、整理訂單等均有涵蓋。



中小企想選擇合適的電商平台，除了解網店平台的收費、交易過程的佣金外，亦要從整個綫上業務的流程考慮。在接觸顧客的層面，網店的模版設計功能是否具有獨特性，令消費者留下深刻的印象，吸引他們再次消費。同時，網店平台能否提供多元化的付款方式和物流選擇亦會影響消費者選購產品的意欲。另外，網店平台的客服、售後功能也影響消費者的購物體驗。



在營運層面，網店平台的商品及訂單管理功能是否能簡單操作、網店平台對店主的支援服務是否足夠也是選擇網店平台前需要留意的。另外，物流系統能否對接網店平台系統更是其中一大要點。因為經營網店要兼顧管理庫存、包裝、安排快遞等步驟，過程繁複，一旦出現人為失誤，隨時影響貨品的供應與運送，導致生意出現損失。

一站式電商平台 解決開網店煩惱



市面上的網店平台選擇眾多，SHOPAGE就是其中之一。SHOPAGE其中一大優勢是零抽佣，零手續費，減低網店店主的經營成本，令產品價格更具競爭力。



另一方面，SHOPAGE在物流上提供順豐速運和香港郵政送貨服務，方便買家選擇適合自己的收貨渠道。最近更持續升級進階後台物流系統，最新加入嘉里獨家港鐵智能櫃。於網店後台系統功能，客人下單後，店主即可批量取得並列印運單號，減省寄貨工序，即使是銷售旺季，有大量訂單也可輕易處理。



在去年，電子消費券帶動零售氣氛的同時，市民也習慣使用電子消費的模式。政府早前公布2022至2023年度《財政預算案》表示，將發放電子消費券1萬港元，相信能繼續刺激零售消費。SHOPAGE能支援多種電子支付方式，包括信用卡、轉數快、Tap & Go、支付寶AlipayHK、微信支付、八達通、Apple Pay、Google Pay等熱門選擇，方便程度也能提升消費者的購買意欲。平台更支援多達100種貨幣作付款交易，及多種海外信用咭，助中小企開拓海外市場，發掘更多商機。

SHOPAGE也推出了消費券Plug-in功能，方便網店以外，有需要的企業，例如醫療診所、會計師樓、餐廳等，只要在自己的網頁上簡單地安裝相關的Plug-in，就可以輕鬆收到顧客用消費券支付的款項。

消費券網店推廣優惠



SHOPAGE推出了一系列限量優惠，包括面向入門新手的998起步計劃，更推出加碼優惠，凡購買兩年熱賣網店方案，即享低至68折。首50名新客戶購買尊尚計劃兩年，免費享有消費券收款功能。

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（特約）