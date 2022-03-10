阿斯克勒庇俄斯（Asclepius）是古希臘醫神，祂的蛇杖保留至今，仍代表着西方醫療的標誌。三千年前，未有正統醫學，醫療和宗教息息相關，醫神的廟宇也順理成章成為病者求醫治的地方，也就是歷史上第一代醫院。

緊接其後是羅馬帝國軍用醫院，東征西討的古羅馬很着重傷兵照料，他們治傷技術成為外科手術雛型。那年代，另一類醫院較為殘忍，那便是痳瘋院，《聖經．利未記》第十三章指示祭司如何分辨、檢定痳瘋，視「確診者」為不潔淨，並要加以嚴謹的「社區隔離」，可憐當年痳瘋無藥可醫，一旦隔離便是一生隔離，苦況可想而知，《聖經》曾多次記載。

近代醫院始於十六七世紀歐洲，英國倫敦St. Bartholomew's Hospital是歷史最悠久的醫院之一，主要由教會和皇室資助。直到十九世紀，西方醫學正式誕生，醫學院和醫院同步發展，再加上科學技術急速進步，才在過去百多年堅固建立現代醫院的概念。按世界衛生組織（WHO）和《Cambridge Dictionary》詮釋，「醫院」應是病人接受醫生和護士治療的地方，進一步是需要有藥物和醫療器材配合，才能稱得上醫院。

政府高調宣布七天建成方艙醫院，並由民安隊進駐；高速建成隔離設施，應是可喜可賀，這三千九百床位可以讓確診者入住也是好事。不過，名字值得商榷，雖有幾位醫療人員駐守看顧這幾千名患者，也不能按現今定義稱為醫院。

甚麼是醫院，有指定國際準則。