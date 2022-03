黎明於三月四日凌晨上載了一首歌,叫《Good Luck》,並非派台流行新曲,只是他很純粹地唱給香港人聽的歌。短短一分鐘二十三秒的歌曲,單以結他伴奏,他以很溫和的聲音唱出以下歌詞:「這首歌不會太勵志/志在於漆黑中講一點小事/沒陽光的一日/太難的不必堅持/已病倒/先休息/再試/Good luck to you/厄運不會太頑固/等候多兩秒吧/天會隨時逆轉所有錯誤/Good luck to you/苦盡甘到了又苦/黑夜清晨和正午/這種循環法則很堅固/Good luck to you」。歌曲的MV,全程只拍着藍天,鏡頭最後一轉,見到黎明自拍,原來那個藍天是他親自拍攝,最後他在鏡頭跟大家送上一句:「Good Luck」。

這首《Good Luck》,沒有大堆頭陣容,沒有激昂口脗,但就是因為情感自然,所以更合我口味、更治癒,因我一直喜歡簡簡單單、不浮誇、不矯情、不造作的方式。簡單就是純粹,毋須大製作,聲勢浩大是一種玩法,但黎明今時今日可算另類,一個人,用自己選擇的一種方式,向香港人說話。

簡單的曲詞和歌聲,是一位香港歌星,由心而發地想在這段艱難時間、用自己的方式去為香港人打打氣。久違的純粹、單人匹馬、簡單的旋律,反而具溫柔的治療力,感覺如老友拍着自己的膊頭,彼此不用講太多,但心領神會。

聽聞黎明上周聯絡林日曦,說想要首簡單的歌、想跟香港人講聲Good luck。他收到曲詞後,二十四小時內已把歌曲錄好、自拍MV、做好後期混音兼上載面世。歌詞裏有幾句不俗:「厄運不會太頑固/天會隨時逆轉所有錯誤/黑夜清晨和正午/這種循環法則很堅固」。在逆境裏,莫掉信念,人未必可靠,但天理循環法卻是堅固無誤,厄運不會太頑固,面對任何逆境之時,抬頭看看藍天,凡事有其時候和節奏,黑夜、清晨和正午循環不息,時辰到,撥亂反正,黑夜過後是黎明,大家Good luck!