黎明於三月四日凌晨上載了一首歌，叫《Good Luck》，並非派台流行新曲，只是他很純粹地唱給香港人聽的歌。短短一分鐘二十三秒的歌曲，單以結他伴奏，他以很溫和的聲音唱出以下歌詞：「這首歌不會太勵志／志在於漆黑中講一點小事／沒陽光的一日／太難的不必堅持／已病倒／先休息／再試／Good luck to you／厄運不會太頑固／等候多兩秒吧／天會隨時逆轉所有錯誤／Good luck to you／苦盡甘到了又苦／黑夜清晨和正午／這種循環法則很堅固／Good luck to you」。歌曲的MV，全程只拍着藍天，鏡頭最後一轉，見到黎明自拍，原來那個藍天是他親自拍攝，最後他在鏡頭跟大家送上一句：「Good Luck」。

這首《Good Luck》，沒有大堆頭陣容，沒有激昂口脗，但就是因為情感自然，所以更合我口味、更治癒，因我一直喜歡簡簡單單、不浮誇、不矯情、不造作的方式。簡單就是純粹，毋須大製作，聲勢浩大是一種玩法，但黎明今時今日可算另類，一個人，用自己選擇的一種方式，向香港人說話。

簡單的曲詞和歌聲，是一位香港歌星，由心而發地想在這段艱難時間、用自己的方式去為香港人打打氣。久違的純粹、單人匹馬、簡單的旋律，反而具溫柔的治療力，感覺如老友拍着自己的膊頭，彼此不用講太多，但心領神會。

聽聞黎明上周聯絡林日曦，說想要首簡單的歌、想跟香港人講聲Good luck。他收到曲詞後，二十四小時內已把歌曲錄好、自拍MV、做好後期混音兼上載面世。歌詞裏有幾句不俗：「厄運不會太頑固／天會隨時逆轉所有錯誤／黑夜清晨和正午／這種循環法則很堅固」。在逆境裏，莫掉信念，人未必可靠，但天理循環法卻是堅固無誤，厄運不會太頑固，面對任何逆境之時，抬頭看看藍天，凡事有其時候和節奏，黑夜、清晨和正午循環不息，時辰到，撥亂反正，黑夜過後是黎明，大家Good luck！