播毒漏洞？ 看清政府所派快測包水平

近日新冠快速測試產品廣受關注，本欄早前也有文章談及，今天再寫，會列出特區政府派給市民的9款快測包之水準數據。這些數據是公開的，大家也能上網找到，不過可能不知道哪裏找，或者無時間研究，本文旨在將有關產品水平資料列出，和大家分享。老實說，我不懂得如何進一步專業分析，但有一些擔憂。

現時大家都搶購新冠快速測試產品，街上牌子林林總總，一枝套裝價錢由10元至100多港元不等。產品的選擇，着眼於靈敏度（Sensitivity）及特異度（Specificity），靈敏度是指成功發現感染者的準確率，特異度是把沒有感染者正確判斷為沒有感染的準確率，相對來說靈敏度較看重。

在這類產品質量上，特區政府叫人參考4大名單，在「同心抗疫」網站就有（https://www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html），包括衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的快速測試、內地國家藥品監督管理局批准名單、美國食品及藥物管理局認可緊急使用的測試劑名單，以及歐盟的快速測試通用名單。另外，衞生署向指定市民群組免費派發9款快測包，其他市民自然會想：「政府派喎，質素實冇衰啦」，或也選購政府派發的檢測包。

「同心抗疫」網站中，按政府在網頁編排的號碼順序，9款快測包品牌分別是：（1）妥析（Indicaid）、（2）Panbio、（3）熱景生物（Hotgen）、（4）AESKU、（5）FlowFlex、BGI YHLO、金沃夫（Jinwofu）、萬孚（Wondfo）、以及和信（Hecin）。

政府叫我們參考4大名單，了解市面快測產品水平，昨天消委會開記者會談快測產品時，同樣建議參考例如歐盟的快測通用名單，我便去參考。在歐盟的快測通用名單，不少產品靈敏度數據，都列出由德國PEI負責檢測的數據。

PEI全名Paul Ehrlich Institute，是德國聯邦衞生部負責監管疫苗與生物醫藥的機構，它近月發布有關200多款在德國上市的快測產品靈敏度獨立檢定報告（請【按此】觀看「德國PEI網站」相關文章），以統一標準檢測各廠家提供的樣品，分為Cq≤25、Cq25-30、Cq≥30 3組數據，就是看看分別在高病毒量（Cq≤25）、中病毒量（Cq25-30）及低病毒量（Cq≥30）3種情況下，某產品能夠測得出新冠病毒的靈敏度。

報告當中的Cq值，即香港叫的Ct值，是測量患者病毒基因濃度與傳染力的指標。簡單來說，例如Cq≥30，意思就是將所檢測的病毒基因，放大2的30次方倍，病毒基因才能被觀測到。當體內病毒量少，就比較難測得出，需要複製病毒基因的次數就愈多，Ct值就愈高，例如Ct或Cq值≥30，就是代表體內病毒量較少，在本港醫院接受治療的新冠患者，想出院就要核酸測試Ct值達到30以上，即病毒量很少。

倘低病毒量 多款靈敏度0%

9款快測品牌中，第1款的妥析（Indicaid）是香港人生產，在歐盟快速測試通用名單中找不到，據報道公司說因為未打算進入歐洲市場，故未有申請，但妥析已列入美國食品及藥物管理局認可名單；政府派的第2款產品Panbio，由大廠雅培（Abbott）出品，在德國政府機構PEI檢測報告中，出現的是另一隻鼻咽拭子版，而不是政府派的鼻腔拭子，在Cq≤25組別（即如測試者病毒量高時）靈敏度達100%，在Cq25-30組別（即如測試者病毒量中等）靈敏度降至60.9%，在第三個Cq≥30組別（即測試者病毒量很少時）產品靈敏度是0%；第3款產品是北京的熱景生物（Hotgen），在Cq≤25組別的靈敏度同樣達100%，在測試者病毒量中等的Cq25-30組別，靈敏度降至47.8%，不足一半，當測試者病毒量很少，在第三個Cq≥30組別亦測不出來，靈敏度亦是0%，即測不出是否陽性。

特區政府派的第4款產品，是德國的AESKU，德國PEI檢定，在測試者病毒量高時，靈敏度不足9成，只有82.4%，測試者病毒量中等時，靈敏度下降，只有17.4%，當測試者病毒量很少，在第三個組別靈敏度是0%；第5款產品是杭州的FlowFlex，有本港KOL賣廣告，PEI的檢定中，在測試者病毒量高時，靈敏度有94.1%，測試者病毒量中等，靈敏度降至只有4.3%，當病毒量很少亦測不出來，靈敏度也是0%；第6款產品是BGI YHLO，華大基因（BGI）與深圳YHLO合作的產品，在歐盟快速測試名單中，找不到BGI的產品，但找到由深圳YHLO自家生產，產品名稱一樣的一款產品，據德國PEI檢定，測試者病毒量高，靈敏度90%，測試者病毒量中等，靈敏度降至30%，測試者病毒量很少時，即Cq≥30組別，就檢測不出，靈敏度0%。

特區政府派的第7款產品，是北京的金沃夫（Jinwofu），在Cq≤25組別即測試者病毒量高時，靈敏度達100%，在Cq25-30組別即測試者病毒量中等時，靈敏度降至50%，只得一半，第三個Cq≥30組別測試者病毒量很少時，產品靈敏度也是0%，測不出來；第8款產品是廣州的萬孚（Wondfo），PEI的檢定中，在Cq≤25組別，即測試者病毒量高時，靈敏度88.2%，不足9成，在測試者病毒量中等時，靈敏度降至0%，已經不能測出使用者是否新冠陽性，而測試者病毒很少，即在第三個Cq≥30組別，靈敏度和其他很多牌子一樣，都是0%；第9款產品是廣東的和信（Hecin），測試者病毒量高時，靈敏度82.4%，測試者病毒量中等，靈敏度降至13%，測試者病毒量很少，同樣測不出來，靈敏度是0%。

我想重申，本文只是將歐盟快速測試產品通用名單中，由德國聯邦衞生部機構PEI的檢定客觀數據列出，大家在採用快測時，宜多加留意研究，視乎個人需要選購。

在我來說，令人擔心的是，如果一個人感染新冠病毒，但病毒量中等或很少時，市面一些產品可能檢測不出來，使用者有機會以為自己快測結果是陰性，而外出上班、上學、買東西、吃飯，坐公共交通工具，不自覺地播毒。

▲ 根據「同心抗疫」網站，政府向指定群組免費派發9款快測包的品牌分別是：（1）妥析（Indicaid）、（2）Panbio、（3）熱景生物（Hotgen）、（4）AESKU、（5）FlowFlex、（6）BGI YHLO、（7）金沃夫（Jinwofu）、（8）萬孚（Wondfo）、以及（9） 和信（Hecin）。