疫情戰爭夾擊 供應鏈風險惡化

在新冠疫情迄今猶在全球各地肆虐之下，俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突加劇了全球供應鏈進一步受到擾亂的憂慮。在目前營商環境「內嵌」了不穩定性風險的情況下，企業如何自處與經營，是一個不能不面對的問題。

國際會計師事務所畢馬威（KPMG）日前發布了《2022全球製造業展望》調查報告（Global Manufacturing Prospects 2022--The CEO view: Supply chain resiliency helps achieve a twin transformation，下簡稱《報告》），針對歐洲、北美及亞太地區11個國家、年營收10億美元以上、近150位製造業行政總裁（CEO）進行問卷調查，以了解他們對於2022年這個充滿不確定性的時刻，最關注的議題及面臨的挑戰。

製造業放緩 高管關注雙重轉型

在進一步闡述製造業高層管理人員最擔憂的問題前，不妨看看目前製造業的經營狀況。據中國物流與採購聯合會於2月上旬公布，2022年1月全球製造業採購經理人指數（PMI）較上月下降0.6個百分點至54.7%，連續2個月按月下降。雖然PMI仍處於50點擴張分界綫之上的水平，但指數持續兩個月下降，反映擴張動力已有放緩迹象。

從區域看，歐洲製造業PMI與上月持平，亞洲和非洲製造業PMI較上月略有下降，美洲製造業PMI較上月有明顯下降。分析普遍指出，近月指數水平明顯低於2021年56.1%的平均水平，並且連續2個月下降，表明全球製造業復甦動能正持續減弱；加上目前的地緣政治緊張局面，不排除製造業的生產活動進一步受到負面影響。

很顯然，目前全球製造業復甦增加了變數。據《報告》指出，新冠疫情、氣候變遷、地緣政治等因素，尤其疫情對個人和社會的整體破壞性，使全球製造業高管人員較過往更加關注「雙重轉型」（twin transformation），即智能數碼化，以及對「環境、社會和治理」（ESG）目標的關注。《報告》認為，爭取能夠改變整個價值鏈技術的需求，比任何時候更為逼切，換言之，全球的製造業高管很多認為，目前是一個「雙重轉型」的關鍵時刻；事實上，其他行業的高管都同樣面對轉型的問題。

集中3種能力 提高供應鏈韌性

不過，製造業高管視供應鏈風險是當前經營的最大威脅，在疫情未知伊於胡底的環境下，供應鏈持續受到擾亂，導致零部件短缺，而且成本不斷上升，易令企業經營陷入困難。《報告》提出的供應鏈管理方法，是「提高韌性」，把應對事故的企業「韌性」集中於3種能力，即「提升不足的能力」、「改變和適應的能力」、以及「快速從業務中斷恢復的能力」。

按照《報告》的調研，超過三分之二（68%）的CEO認為，企業目前需要優先完成的事項，就是在快速變化的市場及客戶競爭壓力下，確保其供應鏈仍具有韌性。

另一方面，疫情亦帶動投資新技術，據中國信息研究院2021年8月發表的《全球數碼經濟白皮書--疫情衝擊下的復甦新曙光》中，引述世界銀行的統計數據，2020年全球GDP按年下滑3.6個百分點，而在這場百年不遇的公共衞生危機中，數碼經濟表現出強大韌性。

按白皮書指出，於2020年測算的47個國家數碼經濟增加值規模，達到32.6萬億美元，按年名義增長3%，而全球圍繞數碼經濟領域加快部署、推動發展；在技術賦能方面，以5G和人工智能為代表的技術進步和產品創新快速演進，並加快與垂直行業深度融合，應用場景迸發；在數碼轉型方面，製造業數碼化轉型步伐加快，推動傳統產業新興裂變和升級演進。從以上可清楚看到，製造業於當下有加快數碼化轉型的客觀需要。

俄烏戰事損全球經濟 通脹添壓

與此同時，通過人工智能技術的協助，可追蹤與直接或間接供應商的交易，根據目前的狀況分析供需數據，以確保企業能夠處理供應鏈中的任何不足；同樣地，利用信息技術，通過「區塊鏈」（Blockchain）可追蹤供應鏈的每個大節點的現狀，以掌握供應鏈受到擾亂風險的源頭。

按照最新發展情況，俄烏爆發戰事，令當下備受通脹壓力和供應鏈困擾的全球經濟局勢更形艱難，西方多國對俄羅斯的制裁，難免進一步擾亂原材料市場的供應鏈，並加深通脹的壓力。英國衞報（The Guardian）日前報道，俄烏軍事衝突，不僅激發油價飈升，多國對俄制裁更會進一步打擊當前脆弱的全球供應鏈。（UK manufacturers face high costs as Ukraine crisis hits supply chain）。

俄羅斯開採全球逾40%的鈀（Palladium）及25%的釩（Vanadium），而俄烏兩國合計佔全球三分之一小麥出口、19%玉米出口、以及80%葵花油出口，主要透過黑海沿岸港口運輸，但此海域目前已因戰事而遭到封鎖；此外，兩國其他重要能源或礦產還包括原油、天然氣、鋁、鈷、銅、鎳、氖等，可以說全球產業鏈委實牽一髮而動全身，供應鏈的衝擊外溢，影響既深且遠。事實上，當前供應鏈受擾亂的風險，相信令企業高管的擔憂進一步加深。

疫情激發使命感 企業更關注ESG

值得一提的是，疫情亦普遍激發了企業的使命感，據《報告》資料，疫情不僅破壞了供應鏈，還讓CEO們開始思考更深層次的問題，比如他們為甚麼要從事這項工作；約77%的CEO表示，自疫情開始以來，他們對公司的目標油然生出更強烈的情感連繫，意味關心更多「賺錢」以外的價值。此外，67%的人表示，其組織的總體目標，是為利益相關者創造長期價值，達致ESG的目標，幾乎是關注股東經濟回報數字的5倍。

在ESG的3個維度中，CEO最關注社會層面的問題。事實上，疫下社會問題尤其突出，而在社會發展不斷變化之下，社會的重要目標之一，是促進「人才多樣性」。基於對技術工人的需求不斷增長，84%的CEO表示，他們計劃在未來3年內增加員工人數；而對促進「人才多樣性」的社會目標，調查中的CEO承認，這有助於招聘「Z世代」和「千禧一代」員工。

然而，CEO們也沒有因此忽略環境維度的問題，55%CEO表示，其企業將投入營收1%至5%深化可持續性經營。但無論如何，目前疫情加上地緣政治與軍事衝突風險升溫，供應鏈受擾亂的風險也告惡化，對全球經濟向前發展構成退倒威脅。

總的來說，疫情考驗組織的應變能力，在疫情爆發後，數碼經濟、AI技術在多個行業中擴大應用、僱員「遠程工作」模式在相當程度上得到普及，催化了帶顛覆性的新科技更廣泛應用，利用新技術進入新市場，甚或解決固有的傳統問題，無論對製造業、金融業以至其他行業，都是一個機遇。因此，把疫情帶來的挑戰轉化為機遇，是今天企業高管面對的問題，並且要切實作出解答。

▲ 俄烏爆發戰事，令當下備受通脹壓力和供應鏈困擾的全球經濟局勢更形艱難。（法新社資料圖片）