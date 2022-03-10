林鄭推5招 冀減死亡重症感染 梁萬年：指數式上升勢頭 已明顯遏制 港聞版 2022/03/10 分享： 本港昨新增25,991宗確診個案，快速測試平台則接獲32,766宗呈報。特首林鄭月娥公布港府抗疫新方向，推出5招，以達至減少死亡、重症、感染的「三減目標」，包括將伊利沙伯醫院改為專收新冠患者，在安老院 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 今日 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 伊院轉定點醫院 提供1500病床 今日 伊院轉定點醫院 提供1500病床 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 今日 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 你可能感興趣 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 今日 01:00 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 伊院轉定點醫院 提供1500病床 今日 01:00 伊院轉定點醫院 提供1500病床 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 今日 01:00 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 疫情 美國 指數 服務 林鄭月娥 治療 公立醫院 許樹昌 診所 醫療機構