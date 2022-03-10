本港昨新增25,991宗確診個案，快速測試平台則接獲32,766宗呈報。特首林鄭月娥公布港府抗疫新方向，推出5招，以達至減少死亡、重症、感染的「三減目標」，包括將伊利沙伯醫院改為專收新冠患者，在安老院

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