IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 行政人員版 2022/03/10 分享： 【本報訊】新冠疫情加速全球推行數碼化，令不少IT企業的生意持續上升，但在「大辭職潮」影響下，不少IT企業都面臨中層員工流失的問題。IT企業為彌補職位空缺，紛紛向應屆大學畢業生招手，有企業甚至指其聘用應 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 培訓員工填空缺 管理層3招應對 2022/03/09 培訓員工填空缺 管理層3招應對 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 2022/03/08 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 2022/03/07 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 2022/03/04 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 善用AI工具 提升招聘成效 2022/03/03 善用AI工具 提升招聘成效 職場文化 職場技能 職業生涯 求職招聘 IT技術 疫情 服務 行業 畢業 人力資源