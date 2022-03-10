IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高

【本報訊】新冠疫情加速全球推行數碼化，令不少IT企業的生意持續上升，但在「大辭職潮」影響下，不少IT企業都面臨中層員工流失的問題。IT企業為彌補職位空缺，紛紛向應屆大學畢業生招手，有企業甚至指其聘用應

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