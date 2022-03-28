去年逾2.2萬投資者參與　跨境理財通2022展望與啟示

對大灣區金融業發展具有突破性意義的「跨境理財通」（下稱理財通），自去年10月開通至今約5個月，各參與銀行的有關服務及產品均已漸上軌道，究竟現階段投資者反應如何？又有哪些產品較受投資者歡迎？未來一年有何值得留意的新發展？

理財通作為一項全新跨境理財服務，市場反應普遍正面。根據人民銀行廣州分行的數據，截至2021年底，參與理財通的22,000名投資者中，北向投資者佔14,000名，南向投資者則為8,000名，理財通業務辦理滙款5,855宗，金額達4.86億元。在近6千個案中，北向通佔3,802宗，金額達1.96億元；南向通業務雖只佔2,053宗，但金額達2.9億元，反映內地投資者運用的投資額度相對較高。

▲ 金管局表示，截至去年底參與跨境理財通投資者逾22,000名，跨境滙款超過5,000宗，涉及資金超過4億元。

調查指參與理財通意欲高 理財產品較受歡迎



有市場調查顯示投資者普遍對理財通反應正面，滙豐於去年10月訪問共2,300名大灣區投資者，當中有91%內地投資者表示有意透過「南向通」作投資，「北向通」方面反應亦相當積極，有76%受訪港澳投資者有意參與理財通。



理財通開通初期，南向通投資者主要投資在定期存款產品，其中，美元和英鎊為其主要定存貨幣。近期更多投資者開始嘗試基金類理財產品，例如美元、港幣、人民幣混合型和債券型基金，特別是對派息類產品，顯示出更多興趣。北向通方面，滙豐中國數據顯示，與南向投資者類似，北向投資者整體上同樣青睞於投資固定收益類或混合型基金，但會更關注基金表現及回報。



人幣國際化呈穩健勢頭 灣區融合利跨境理財



踏入2022年，其中一個有利理財通發展的因素，是持續上升的人民幣投資需求。現時人民幣在國際貿易的份額只佔環球貿易結算約2%左右，未來巨大的貿易增長潛力，將增加對人民幣的需求。另外，近期人民幣持續強勢，反映國際資金仍傾向加大力度持有人民幣資產，如《上海證券報》1月引述人民銀行數據指，境外機構持有銀行間市場人民幣債券首次突破4萬億。

▲ 人民銀行數據指境外機構持有銀行間市場人民幣債券首次突破4萬億。

在資金流動以外，人才流動亦推動跨境理財發展。廣東省市場監督管理局去年底出台《關於服務粵港澳大灣區建設的行動方案》，從服務營商環境建設、國際科技創新中心建設、高質量發展、打造宜居宜業宜遊的優質生活圈等方面提出16項重點任務，計劃推出一批引領型、創造性市場監管改革舉措，服務粵港澳大灣區建設。該方案加速灣區融合及銜接，自然有利跨境投資的持續發展。



跨境理財通展望：增個人投資額度 擴充產品類別可能性大



以上利好因素擺在眼前，加上現階段理財通主要覆蓋低至中風險，以及相對簡單的理財產品，相信可切合今年預計較為波動的市況，作分散投資及增強防守性。然而，為進一步擴大其投資作用，業界一直希望監管機構能夠放寬對跨境理財通產品的要求。因應穩健發展步伐，各界估計在今年内或有所公布，而一些有可能的機制調整及擴充，包括以下三項：



預想1：個人額度提升



現時「北向通」和「南向通」各設1,500億元人民幣單邊總額度，以及100萬元的投資者個人額度。100萬的個人額度相信必會有所提升。大灣區內擁有100萬美元以上的高淨值家庭佔全國約20%，對於不少中高端投資者來說，100萬投資額只是「開胃菜」，特別南向投資者較偏好存款產品，本金要有一定數目，才能獲得較高利息回報。

▲ 「北向通」和「南向通」100萬的個人額度期望有所提升。

預想2：產品類別增加



理財通為香港投資者提供更豐富的人民幣產品和便捷投資渠道。以滙豐銀行為例，在理財通推出初期，已有理財及投資產品逾100項供投資者選擇，皆為中至低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類，未來亦會繼續完善產品設計及增加更多類別。



預想3：風險程度增加



從上述調查及數據中可見，北向投資者傾向投資內地基金產品，現時「北向通」的合資格投資產品包括内地公募基金管理人和内地代銷銀行評定為「R1」至「R3」 風險的公募證券投資基金（不包括上市基金）。在「R3」中風險以上，還有中高風險「R4」及高風險「R5」，相信隨着投資產品類別有所擴充，「R4」產品有望加入，屆時相信可吸引更多希望追求回報的投資者關注，惟從以穩健為先的監管機構角度，相信距離納入「R5」高風險產品仍有一段長時間。



慎選開戶銀行 考慮分行網絡及服務配套



投資者若有意參與理財通，需留意現時每名合資格「南向通」和「北向通」投資者，在同一時間只能擁有一個滙款戶口和一個投資戶口，故首次開通服務應考慮多方面的因素後再作決定。



能夠提供一站式理財通服務的大型銀行當中，滙豐是大灣區內最大的外資銀行，亦是廣東唯一一間在21個地級城市開展業務的外資銀行。因應將有不少新客戶加入跨境投資行列，滙豐特設大灣區理財中心提供全面服務，現時在區內共設有近60間滙豐大灣區理財中心，有專員為客戶開立「跨境理財通」戶口及提供諮詢等服務，加上覆蓋遍及灣區各城市的分行網絡，客戶前往鄰近分行開戶及查詢均非常方便。

此外，數碼平台便利程度亦是選擇關鍵因素之一，以滙豐為例，若客戶本身已持有於內地大灣區9市開立的滙豐中國I類結算戶口，可透過網上申請滙豐中國「北向通服務」，毋須親臨分行或親身到內地辦理，開通後即可如平常一樣，透過流動理財或網上理財平台全天候管理相關投資。



北向客如希望開戶兼賺獎賞，可留意銀行有關優惠，例如滙豐大灣區理財通人民幣儲蓄專戶只需透過流動或網上理財，向滙豐大灣區理財通的內地伙伴銀行滙豐中國滙款人民幣500,000元或以上，可享高達港幣800元／人民幣720元回贈。



投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。



更多有關滙豐跨境理財通資訊：

https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/banking/greater-bay-area/wealth-connect/

（特約）