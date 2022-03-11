米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 副刊版 2022/03/11 分享： 計劃趕不上變化，尤其是在疫情肆虐期間。不少餐廳早已預備好推出全新季節菜單，但晚市禁堂食令一度延長，惟有臨時變陣，將午晚市餐單同時段供應。由阿根廷名廚Agustin Balbi掌舵的米芝蓮1星餐廳 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 今日 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 星級日廚再度回歸長本 2022/03/04 星級日廚再度回歸長本 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 2022/03/04 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 Date by TATE時令美食盒回歸 2022/02/18 Date by TATE時令美食盒回歸 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 2022/02/18 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 疫情 香港 日本 品牌 餐廳 美食 餐飲 中環 菜式 甜品