在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞

疫情下不敢出外堂食，也可以留在家中食餐好。香港文華東方酒店的日式居酒屋The Aubrey，最近推出外帶送遞餐單，有齊餐廳精選日式菜餚及經典瓶裝雞尾酒，食客可預訂到餐廳提取或選擇送遞到府上，安坐家中以

...