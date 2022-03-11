在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 副刊版 2022/03/11 分享： 疫情下不敢出外堂食，也可以留在家中食餐好。香港文華東方酒店的日式居酒屋The Aubrey，最近推出外帶送遞餐單，有齊餐廳精選日式菜餚及經典瓶裝雞尾酒，食客可預訂到餐廳提取或選擇送遞到府上，安坐家中以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 今日 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 星級日廚再度回歸長本 2022/03/04 星級日廚再度回歸長本 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 2022/03/04 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 Date by TATE時令美食盒回歸 2022/02/18 Date by TATE時令美食盒回歸 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 2022/02/18 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 餐廳 外賣