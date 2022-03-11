谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標

去年，IWC簽下谷愛凌（Eileen Feng Gu）作代言，今年滑雪女神於冬奧的驕人成績，連帶品牌曝光率提高。然而，品牌的獨具慧眼並非僥倖成分，當細閱這瑞士百年錶廠近年以肩負企業社會責任的舉動，一切

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