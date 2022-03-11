谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 副刊版 2022/03/11 分享： 去年，IWC簽下谷愛凌（Eileen Feng Gu）作代言，今年滑雪女神於冬奧的驕人成績，連帶品牌曝光率提高。然而，品牌的獨具慧眼並非僥倖成分，當細閱這瑞士百年錶廠近年以肩負企業社會責任的舉動，一切 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 神之點滴Vacheron Constantin 2022/03/04 神之點滴Vacheron Constantin 花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis 2022/02/25 花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 2022/02/18 LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 情人節5類情侶錶推介 2022/02/11 情人節5類情侶錶推介 Louis Vuitton 閃着智能的霸氣 2022/02/04 Louis Vuitton 閃着智能的霸氣 中國 經濟 產品 歐洲 品牌 貿易 設計 運動 運動 意大利