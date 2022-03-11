Chopard帶貨女王的堅持 副刊版 2022/03/11 分享： 先說說一件陳年往事，話說2019年5月，世界級帶貨女王Rihanna終首肯跟LVMH集團總裁Bernard Arnault推出個人內衣品牌Savage x Fenty，9月於紐約舉行首個花生騷，當日盛 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 2022/03/04 我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 2022/02/18 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 情人節贈興最緊要飾趣 2022/02/11 情人節贈興最緊要飾趣 在空中的這一秒Piaget 2022/02/04 在空中的這一秒Piaget Louis Vuitton 閃亮的勇氣 2022/01/14 Louis Vuitton 閃亮的勇氣 美元