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Chopard帶貨女王的堅持

副刊版 2022/03/11

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先說說一件陳年往事，話說2019年5月，世界級帶貨女王Rihanna終首肯跟LVMH集團總裁Bernard Arnault推出個人內衣品牌Savage x Fenty，9月於紐約舉行首個花生騷，當日盛

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欄名 : Jewelry

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