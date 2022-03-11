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潮與美

副刊版 2022/03/11

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半世紀過後再嘗長髮披肩的滋味，不是刻意而是被迫，政府把理髮店列為高危處所，全港市民齊齊留長頭髮（昨日，髮廊終可重開）。

七十年代，香港在披頭四和溫拿樂隊影響下，不少男士視長髮為新潮，呆在中學的醫生不甘後人也留把長髮，豈知天生髮質粗且厚，頭髮向肩膊生長的同時，也向高空發展，結果活像cup cake蓋在頭上，再加上時常打波游泳皮膚褐黑，變成典型Afro-hair。回看年輕時照片，不禁讚歎當年這麼醜怪卻仍自命新潮，實在笨得厲害。

潮流不斷改變，長髮短髮、闊身窄身、大衣領小衣領，定義上潮流是常變形態，要追上潮流便要求變，惟潮流並不代表漂亮，因人類對美麗的看法變得較慢。

潮流是流行文化（Popular Culture）一部分，十九世紀產物，當某信念或事物被社會廣泛接受，並能引起大多數人共鳴時，便被視為一股潮流。以往要達到潮流水平很困難，要大力在報章電視推廣才成事，但自從社交平台出現，透過網絡宣傳意念、推廣物品容易得多，潮流也變得更快，很多事物和觀念不會再在社會久存。

急速潮流的最大壞處，是不再跟價值掛鈎，甚麼是美、甚麼是醜，可能已不再重要，只要短時間內引起大部分人注意和認同，便已是潮流，並藉此大賺一筆，香港近年「極潮」的男子樂隊便是最佳例子。

求潮不等於求美，定要訓練好審美眼光，要不是便像醫生會後悔當年那把長髮。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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