香港的女廁是甚麼光景呢？注重外表儀容整潔，很多女性都會，但內裏的個人衞生，又不一定與光鮮外表成正比。問一問身邊女性朋友見過的女廁奇景，都欲罷不能地分享所見所聞。

公共場所如商場的女廁，即使是較高檔的商場，都不一定保證不會有驚嚇場面出現。屢次遇過在這類廁格走出來、着到名媛一般的女性，連廁所都不沖就走人，害得下一個走入去首先要焗住看到上手的穢物，繼而還要幫一個陌生人執其手尾沖廁。一位女性，若個人衞生和公德心皆清零，真是着到鬼火咁靚也徒然。我見過最離奇的穢物，是馬桶浮着一堆大號，卻沒有廁紙的！

友人在中環某大金融機構工作，在女廁見到隔離team的阿姐走出來，不防有「炸」（穢物炸彈），甫進即轉身彈開，大家咁高咁大，老老實實，無理由要為你效勞，所以即刻叫住想開門走人的穢物主人：「唔該沖廁先好走！」女人之家，遭人見證兼踢爆不沖廁，何其肉酸。

還有在廁板上的穢物水滴、用過的衞生巾沒包裹扔在垃圾桶、廁板上的鞋印等，在普通商場，甚至在金鐘、中環的高檔公共場所，我們都必定見過不少。有些人在女廁的光景，麻甩過男人，非常嚇人。女人若毫無個人衞生和公德心，光把外表裝到幾有貴氣或仙氣，其實都是自欺欺人的假象。

《100個基本-松浦彌太郎的人生信條》一書裏，作者松浦彌太郎有這樣的提醒：「無論做甚麼事，都要想到下一個人。」簡單如上廁所就已可應用，如廁後，想到下一個要用的人、又或清潔嬸嬸，有點公德心的，都應該懂得沖廁這最基本的衞生動作，再回頭望望廁板有否給自己弄髒，有的話，自己負起清潔責任，是做一個人應有的個人衞生和公德的品格。