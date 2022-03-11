香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 副刊版 2022/03/11 分享： 最近香港美利酒店有新餐廳Cotton Tree Terrace登場，是酒店首間戶外意式薄餅餐廳。位處露天開揚寬敞的空間，除了有酒店標誌性的拱門做襯托外，四周更有綠蔭圍繞着，最適合一邊悠閒地享受陽光與清 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 2022/03/09 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 2022/03/09 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 2022/03/07 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 2022/03/07 Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 2022/03/04 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 酒店 餐廳 美食 中環 外賣 魚 豬肉 檸檬 雞尾酒 地中海