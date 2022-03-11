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香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅

副刊版 2022/03/11

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最近香港美利酒店有新餐廳Cotton Tree Terrace登場，是酒店首間戶外意式薄餅餐廳。位處露天開揚寬敞的空間，除了有酒店標誌性的拱門做襯托外，四周更有綠蔭圍繞着，最適合一邊悠閒地享受陽光與清

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欄名 : 新鮮熱辣

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