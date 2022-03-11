C8H9NO2 你知道是甚麼嗎？

C8H9NO2，是一條化學式，全球不少人近日都在用它的衍生產品。它有不少名字，視乎你所在的位置，如果在美國，它叫Acetaminophen（對乙酰氨基酚）；若然在歐洲國家如英國、或英聯邦地方，和前英國殖民地的香港，它有另一個名字叫Paracetamol，不知是哪個語文高手，將它譯作「撲熱息痛」這麼信達雅的中文名，比另一名稱「對乙酰氨基酚」好不知多少倍。

本來在香港，撲熱息痛這個名字也沒太多人為意，多數用另一個叫法Panadol，Panadol是含有Paracetamol的藥品牌子其中一個而已，很多其他牌子的同類藥物都含有Paracetamol，例如在美國常見的Tylenol。

Paracetamol撲熱息痛，顧名思義是一種用來退燒及鎮痛的藥物，用於緩解輕度至中度的疼痛，是常見的非處方止痛退燒藥。在今天人人在家吃Paracetamol「自療」新冠的日子，相信很多港人都認識Paracetamol了，甚至親身體驗到它在疫下的「神奇」功效，並且明白其適當服用分量、服用禁忌等。

然而，大家是否知道發明Paracetamol的故事、它的「坎坷」身世？而它究竟又怎樣在你體內發揮作用，幫你撲熱、息痛？

話說在中世紀歐洲，退燒藥物很簡單，包括一種在柳樹樹皮中的物質，屬於水楊酸類物質，後來導致另一種現代退燒止痛藥阿士匹靈（Aspirin）的出現，本文就不詳述了。中國《神農本草經》也記載柳樹的根、皮、枝、葉均可入藥，有清熱解毒、祛痰明目之效，外敷還可以治牙痛；中世紀另一種有退燒效果的東西，是提煉自金雞納樹樹皮的金雞納霜，科學家後來以金雞納研製出抗瘧藥物奎寧，據說在中國的傳教士，也曾推薦患瘧疾的康熙服用金雞納霜，康熙才得以痊癒。

在19世紀，西方提煉技術成熟後，陸續生產出較具效用的藥物，然而僅靠種類不多的藥物，很難持續滿足患者不斷增長的需要，而且只靠樹木皮成分製作退燒止痛藥無保障，因為樹木會愈來愈少。人們急切需要療效好、量又充足的新藥，科學家於是不斷尋找替代品，大家都研究，以爭奪市場。

撲熱息痛 發明過程一波三折

Acetaminophen或Paracetamol撲熱息痛的發明應用，可以說出了意外，它與類似化學分子乙酰苯胺（Acetanilide）的出現有關。19世紀中後期，乙酰苯胺被認為是其中最早發現、具有鎮痛和退熱作用的苯胺衍生物，發現後不久就被大規模生產，用於鎮痛和退燒；不過它同時具有頗高毒性，例如干擾攜帶氧氣的血紅蛋白功能，導致病人發紺（Cyanosis），即紅血球含氧量過低，令皮膚變藍發紫。

科學家開始新的研究，從而發現另一種化合物，具有相同鎮痛及退熱功用，但毒性比乙酰苯胺小。這種新藥以非那西汀（Phenacetin）的名字上市，然而後來又發現，它對肝臟等有不良副作用，漸漸也被停用。

美國化學家Harmon Northrop Morse後來嘗試改良非那西汀，從而合成出Acetaminophen對乙酰氨基酚，或日後的Paracetamol撲熱息痛。不幸的是，Acetaminophen被誤以為具有與乙酰苯胺類似的不良反應，沒有被重視，反而被忽略不理，Acetaminophen落得無用武之地。

就這樣過了幾十年，二次大戰結束後，紐約市衞生局研究止痛問題，專家們研究發現，Acetaminophen是非那西汀的主要代謝物，而引起非那西汀出現不良副作用的，是其他的次要代謝物，而非Acetaminophen，反而是Acetaminophen為非那西汀帶來正面的藥效，而且在適量服用時，Acetaminophen沒有明顯副作用。

這一發現導致Acetaminophen被作為合成藥物獨立推出，1955年，美國有藥廠推出以Acetaminophen為主要成分的退燒止痛藥Tylenol；1956年Acetaminophen在英國上市，不過稱作Paracetamol，而售賣此藥的另一家藥廠，將商品命名Panadol。

Panadol或Paracetamol如何幫大家撲熱、息痛呢？在退燒方面，它在大腦中一個叫做下丘腦的區域發揮作用，該區域負責調節體溫，撲熱息痛抑制下丘腦中體溫調節前列腺素（Prostaglandins）的合成，並且令人出汗，達到退熱效果，作用與阿士匹靈相似。

至於鎮痛，撲熱息痛同樣透過抑制前列腺素的合成和釋放，以減輕疼痛。由於血管擴張會刺激痛覺神經引發疼痛，而前列腺素過多，會令血管擴張，當撲熱息痛抑制前列腺素的合成，前列腺素減少，血管就減少擴張，人便會感覺沒有那麼痛，收到暫時止痛之效果。

撲熱息痛一般適用於緩解輕度至中度疼痛，例如感冒引起的頭痛，其他如肌肉痛、關節痛、背痛、牙痛、喉嚨痛、經痛之類；但撲熱息痛無抗炎作用，不能消炎，故不能用以代替阿士匹靈或其他有抗炎效果的藥物，治療各種炎症。

撲熱息痛經過被人誤會搞錯的坎坷，平白失去數十年時光，不能貢獻社會，但最終都能奠定了現代主流退燒鎮痛藥物的地位。拿着手上的撲熱息痛，「坐困愁城」望着家中窗外的你，會否領會了點甚麼？心中重新泛起一絲絲希望，像看到天在放晴？

▲ 撲熱息痛最初被發現時，被認為對人體有不良副作用，沒有被重視，到二次大戰結束後，專家研究發現，適量服用撲熱息痛沒有明顯副作用，令它被作為合成藥物獨立推出。