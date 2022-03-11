歐美對俄制裁是否有效？

近日全球股市持續下跌，光是美股，從年初至今跌幅已逾10%，股值蒸發了4萬餘億美元，等於GDP的五分一，將來繼續下跌還是反彈，還要看歐美制裁俄羅斯的後果如何，制裁愈嚴厲，全球股價跌得愈大。

制裁是雙面刃 傷人亦自損

在國際政治上，美國一向的作風便是看不順眼誰，便派兵入侵、狂轟濫炸，敘利亞、阿富汗、伊拉克等都是例子，為何在烏克蘭問題上，她又突然變成戰爭的譴責者，但又不派兵替烏克蘭抵擋俄軍，只用經濟制裁的方法？經濟制裁有一特點，若只是美國在做，起不到多大殺傷力，所以要把一大堆國家也拖下水；但制裁永遠是雙面刃，不但自己也會受傷，還會殃及池魚，一個不慎，制裁的自殘效果可能比發動戰爭所花的錢還大。

美國政府沒錢，光是2020年，財政赤字已達3.13萬億美元，以名義值計算，據說比1776年至1990年的總赤字還要多。入侵一些中小型國家是一回事，與軍力世界第二大、擁有大量核武的俄羅斯打仗，卻是完全不同的事，但靠賣賣軍火、搞搞制裁，代價便一定較小嗎？

瑞士也加入 自毀永久中立國招牌

今次對俄制裁，範圍的確頗廣，最重要的是把俄羅斯從國際收支通訊系統SWIFT踢走，令其國際收支及國際貿易出現困難，俄羅斯的銀行股值因制裁而大跌，盧布也狂瀉；俄羅斯的出口主要是石油與天然氣等能源項目，美國又說自己不進口俄國石油，並迫使德國暫時不認證北溪2號的輸氣管。

在美國的壓力下，連瑞士此等所謂永久中立國也不得不自毀招牌，加入制裁行列，從此資金存放在瑞士的銀行，並不能遠離地緣政治風險。此外，炒掉在美國的俄裔女高音歌唱家、德國慕尼克的俄裔指揮家、在俄的麥當勞、星巴克、可樂與百事暫不再營業等，則都是小項目而已。

這些制裁對俄羅斯經濟當然會造成相當大的痛苦，但我們也不用誇大其影響力。俄羅斯近年已積累了6,340億美元的外滙儲備，是世界第四高，而這些儲備已被逐步去美元化，據一些國際投資機構估計，儲備中約33%是歐元資產、23%是黃金、12%是人民幣資產、美元資產是22%、國際貨幣基金的提款權是4%。

戰爭狀態下 債主才是脆弱一方

我不懂俄文，找不到其外幣資產中有多少現金、有多少是證券，但我們知道，黃金與人民幣資產是安全的，歐元與美元的現金也是安全的，證券暫不安全，但將來未必不能贖回。

要注意，據美國政府數據，俄羅斯的外債在2019年有近4,800億美元，若把她逼得太甚，俄羅斯可以選擇對不友好國家的外債凍結或不還，反正美國也在凍結俄羅斯的海外資產。在戰爭狀態中，債主才是脆弱的一方，俄羅斯若運氣好，得可能比失還要大。

倘中俄聯手 將削金融施壓效果

金融對一國的影響，在正常時期影響很大，但大家都在打仗時，一張張鈔票或靠合約支撑着價值的證券作用可以大減，反而一國所擁有的生產力及實體資源更為重要。俄羅斯是能源與資源大國，若能與中國加強經濟合作，輸入中國的工業產品，並向中國輸出資源、能源與武器，兩國雙劍合璧，美國很難破壞；資源配置的方法若是採用戰時模式，金融施壓的效果會更低。

制裁俄羅斯，尤其是不買其能源，完全不符合歐洲大國的利益。歐洲40%的天然氣及30%的石油來自俄羅斯，倚賴性極高，威脅不買俄羅斯的能源？這倒是不理歐洲死活的美國才會希望的，美國在歐洲政界雖也安插了不少勢力，且有北約的軍事力量，但歐洲反對多種制裁的聲音仍強，若非美國脅逼，恐怕她們不會幹甚麼，現在則甚麼時候受不了要「轉軚」，也頗惹人猜想。

美國的利益才最有意思。美國的戰略家，例如芝大著名的國際關係大師米爾斯海密（John Mearsheimer）多年來便指出，北約東擴是戰略上的大錯，美應聯俄制衡中國。美國政府沒有這樣做，有3大可能性。第一，是自以為維護正義、自由民主人權，所以要聲討俄羅斯，但觀乎美國對十分獨裁、非民主的國家如沙地阿拉伯關係友好，我們大可排除她為了價值觀而戰的可能性。

第二，她要獨大於天下，但俄羅斯對美國的威脅性早已遠遜中國，她不去聯俄抗中，不利於維持霸主地位，所以美國打擊俄羅斯的原因，恐怕並非符合其爭霸精神。

被軍工集團騎劫 美得不償失

第三，美國政府受所謂的MIC（軍事工業綜合體，已故總統艾森豪威爾所創概念）利益團體所控制，政客不聽其指揮，在選舉中會大大失利。這個因素我相信是有力的，但我們大可作一計算：美國一年軍費7,000億，用以購買軍火的，恐怕不及一半，而美國輸出給外國政府的軍備，在2021年是348億，商業上的輸出是1,034億，二者加起來只是GDP的0.66%，並不是很高。

世界大亂，大家打仗，對軍工集團有利，但今次制裁，光是股值已沒有了4萬億，而且此等制裁容易破壞全球供應鏈，加上金融動盪，美國隨時會陷入大衰退及大通脹，得不償失，被MIC騎劫，十分不智。美國是自招損失，俄羅斯是為生存而戰，決心比美國大得多，我不看好制裁的持續有效性。

▲ 今次對俄制裁範圍頗廣，最重要的是把俄羅斯從國際收支通訊系統SWIFT踢走、以及不進口俄羅斯石油等。（路透社資料圖片）