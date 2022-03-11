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逾半私院 將為輕症患者診病

養和視像診症每日40人 提供暫託服務

港聞版 2022/03/11

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本港第5波疫情令公營醫療爆煲，近日不少私家醫院為輕症確診病人設立門診服務。本港13間私家醫院中，逾半表示會為輕症確診病人診症，其中養和醫院會為輕症確診者提供門診及每日約40個視像診症服務，院方指會視乎

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