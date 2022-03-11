逾半私院 將為輕症患者診病 養和視像診症每日40人 提供暫託服務 港聞版 2022/03/11 分享： 本港第5波疫情令公營醫療爆煲，近日不少私家醫院為輕症確診病人設立門診服務。本港13間私家醫院中，逾半表示會為輕症確診病人診症，其中養和醫院會為輕症確診者提供門診及每日約40個視像診症服務，院方指會視乎 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地合約照顧員 首批70人已抵港 今日 內地合約照顧員 首批70人已抵港 都大免費網上學堂 助小學生暑期學習 今日 都大免費網上學堂 助小學生暑期學習 港大：食客數量受限 晚市禁堂食無助遏疫 今日 港大：食客數量受限 晚市禁堂食無助遏疫 你可能感興趣 內地合約照顧員 首批70人已抵港 今日 01:00 內地合約照顧員 首批70人已抵港 都大免費網上學堂 助小學生暑期學習 今日 01:00 都大免費網上學堂 助小學生暑期學習 港大：食客數量受限 晚市禁堂食無助遏疫 今日 01:00 港大：食客數量受限 晚市禁堂食無助遏疫 疫情 治療 私家醫院 養和醫院