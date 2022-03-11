27吋iMac停產 保留24吋M1型號 行政人員版 2022/03/11 分享： 蘋果（Apple）日前於春季發布會上，宣布推出Mac Studio及Studio Display桌面電腦組合，其中Mac Studio是首款使用蘋果自家芯片M1 Ultra的產品。官方也確認27吋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 今日 獨立音樂人 TikTok助上傳作品 內地未來科技館 展示機械人技術 2022/03/09 內地未來科技館 展示機械人技術 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 2022/03/09 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 2022/03/08 Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 2022/03/08 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 科技行業 Apple 產品 設計 桌面電腦 iMac 商業