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獨立音樂人 TikTok助上傳作品

行政人員版 2022/03/11

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社交平台的面世，令獨立音樂人增加了曝光及成名的機會。TikTok日前宣布推出SoundOn計劃，目標是提供平台讓獨立音樂人上傳作品，並配合免費宣傳，幫助他們提升知名度。

TikTok表示，SoundOn

...

欄名 : 科技新知

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