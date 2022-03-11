獨立音樂人 TikTok助上傳作品 行政人員版 2022/03/11 分享： 社交平台的面世，令獨立音樂人增加了曝光及成名的機會。TikTok日前宣布推出SoundOn計劃，目標是提供平台讓獨立音樂人上傳作品，並配合免費宣傳，幫助他們提升知名度。 TikTok表示，SoundOn ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 今日 27吋iMac停產 保留24吋M1型號 內地未來科技館 展示機械人技術 2022/03/09 內地未來科技館 展示機械人技術 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% 2022/03/09 新版Chrome M99 基準測試較Safari快7% Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 2022/03/08 Apple Car關鍵材料 擬選用南韓供應商 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 2022/03/08 4大科企合作 改善瀏覽器兼容性 科技行業 商業 服務 媒體 社交平台 音樂 串流