  • 19°C
香港時間 : 2022311日 (五) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗疫如創業 須認知事實克服恐懼

行政人員版 2022/03/11

分享：

現今香港人的問候語不再是「你好」或「食咗飯未」，而是「驗咗未」或者「中咗未」。曾經享譽國際的香港醫療系統，因瀕臨崩潰而登上國際新聞，街頭一片死寂、超市貨架清空、人們排隊搶購糧食，難怪不少人揶揄香港的狀

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

港科研大突破 口服疫苗見成效
2022/03/07
港科研大突破 口服疫苗見成效
數碼素養批判思維 亂世中不可缺
2022/03/04
數碼素養批判思維 亂世中不可缺
關心下一代 學懂Discord用法
2022/02/28
關心下一代 學懂Discord用法
時局變化太快 智商情商逆商不可缺
2022/02/25
時局變化太快 智商情商逆商不可缺
變臉新時代 盼港人再掛笑容
2022/02/21
變臉新時代 盼港人再掛笑容
疫情 創業 疫苗 烏克蘭 羅斯 新冠肺炎疫情

上一篇文章

3方向支援女企業家 或助全球GDP增3%

下一篇文章

混合工作添壓力 5招提升員工效率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？