抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 行政人員版 2022/03/11 分享： 現今香港人的問候語不再是「你好」或「食咗飯未」，而是「驗咗未」或者「中咗未」。曾經享譽國際的香港醫療系統，因瀕臨崩潰而登上國際新聞，街頭一片死寂、超市貨架清空、人們排隊搶購糧食，難怪不少人揶揄香港的狀 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 港科研大突破 口服疫苗見成效 2022/03/07 港科研大突破 口服疫苗見成效 數碼素養批判思維 亂世中不可缺 2022/03/04 數碼素養批判思維 亂世中不可缺 關心下一代 學懂Discord用法 2022/02/28 關心下一代 學懂Discord用法 時局變化太快 智商情商逆商不可缺 2022/02/25 時局變化太快 智商情商逆商不可缺 變臉新時代 盼港人再掛笑容 2022/02/21 變臉新時代 盼港人再掛笑容 疫情 創業 疫苗 烏克蘭 羅斯 新冠肺炎疫情