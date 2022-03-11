抗疫如創業 須認知事實克服恐懼

現今香港人的問候語不再是「你好」或「食咗飯未」，而是「驗咗未」或者「中咗未」。曾經享譽國際的香港醫療系統，因瀕臨崩潰而登上國際新聞，街頭一片死寂、超市貨架清空、人們排隊搶購糧食，難怪不少人揶揄香港的狀

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