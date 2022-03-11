混合工作添壓力 5招提升員工效率 行政人員版 2022/03/11 分享： 【本報訊】混合工作（Hybrid Work）模式雖然靈活，但新常態少不免對員工構成壓力。據《Forbes》報告指，大多數人發現混合工作模式的壓力，較以往在辦公室多兩倍。 公司高透明 員工心態要正確 據最新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 2022/03/10 IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高 培訓員工填空缺 管理層3招應對 2022/03/09 培訓員工填空缺 管理層3招應對 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 2022/03/08 人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 2022/03/07 僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 2022/03/04 IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 壓力 遙距工作 工作時數 社會福利 員工福利