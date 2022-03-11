  • 19°C
香港時間 : 2022311日 (五) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

混合工作添壓力 5招提升員工效率

行政人員版 2022/03/11

分享：

【本報訊】混合工作（Hybrid Work）模式雖然靈活，但新常態少不免對員工構成壓力。據《Forbes》報告指，大多數人發現混合工作模式的壓力，較以往在辦公室多兩倍。

公司高透明 員工心態要正確

據最新

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高
2022/03/10
IT企業填中層空缺 聘應屆畢業生創新高
培訓員工填空缺 管理層3招應對
2022/03/09
培訓員工填空缺 管理層3招應對
人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況
2022/03/08
人力顧問倡3方向 管理層掌握職場狀況
僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求
2022/03/07
僱員疫下感孤獨 3招紓緩心理需求
IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人
2022/03/04
IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人
壓力 遙距工作 工作時數 社會福利 員工福利

上一篇文章

抗疫如創業 須認知事實克服恐懼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？