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這一次會不一樣

行政人員版 04:00 2022/03/11

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第5波疫情開始的時候，我發覺身邊的朋友都比較樂觀。他們認為有了之前幾波的經驗，疫情最終會受控，經濟會反彈。直至最近疫情海嘯式爆發後，他們才改口說會有影響，但仍相信疫情受控後經濟反彈會更凌厲。

可能因為我是做生意的，所以對市場比較敏感，也可能因為我經營的是廣告業務，很受消費市道影響，我認為這一波疫情跟過去的不一樣，我估計今年的情況比2020年更差。不過我們集團業務的根基又穩固了一些，我相信仍可以順利過渡。

我認為這一波疫情比過往任何一波都要長，而且有機會從此步向與病毒共存。雖然共存意味着重啟經濟，但持續的感染和死亡數字，對人會造成心理壓力，市民一樣會不願意消費，經濟可能會持續走弱。

即使疫情受控，我們仍能做到動態清零，但需時也會比以往長，因為現在的疫情比過去任何一波都要嚴峻。

很多行業都有容量限制，失去了的生意無法在日後追回，一個人每天只吃3餐的話，不會在疫情結束後改吃5餐。

而且政府再沒有資源搞保就業，我估計很多企業都捱不住，失業率無可避免上升。疫情後也無法立刻開業和招聘，經濟不能即時回復原來的水平。所以，無論企業或個人，也要有心理準備，這一波疫情的影響會更長更深，應盡可能持盈保泰。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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