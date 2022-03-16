AIA預留4,000萬港元支援市民抗疫　4大措施全方位照顧不同需要

第五波疫情來勢洶洶，面對近日不斷新增的確診數字，不只為各行業帶來打擊，亦令廣大市民面對前所未有的挑戰。AIA宣佈預留4,000萬港元用作全方位支援市民抗疫，當中包括透過友邦慈善基金捐助仁愛堂，幫助受疫情影響的長者及弱勢社群人士，以實質行動助大眾實踐「健康長久好生活」。

▲ 友邦慈善基金捐贈3,000萬港元予仁愛堂，藉此資助10,000名貧困的獨居長者及弱勢社群。

資助1萬名獨居長者和弱勢社群



為使飽受疫情影響的長者及弱勢社群獲得適時的應急支援，AIA所預留作慈善用途的4,000萬港元，其中3,000萬港元將透過友邦慈善基金捐贈予仁愛堂，支持其「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，資助10,000名貧困的獨居長者及弱勢社群，包括向他們派發抗疫愛心包，以及按需要為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等服務，確保他們在疫情肆虐期間仍能得到適切到位的援助。

▲ 計劃包括向獨居長者及弱勢社群派發抗疫愛心包。

全方位措施照顧客戶及員工需要



除了慈善捐款外，AIA同時推出4項全方位抗疫支援措施，照顧不同需要。



1. 住院保障的特別賠償安排1

因應政府現行的隔離治療設施，AIA在疫情下提供特別賠償安排，若合資格個人醫療及團體醫療客戶確診2019冠狀病毒病，無論入住公立醫院，還是在以下醫院管理局指定的社區治療設施，包括亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心大嶼山竹篙灣檢疫中心、青衣社區隔離設施及新田社區隔離設施接受隔離治療，均可獲得按其現有醫療保單條款提供的住院入息／住院惠益／住院現金惠益而推出的特別賠償安排，享有跟一般住院無異的保障。



2. 「免費疫苗副作用防護保障」2

AIA早已預留達1億港元/澳門幣的總賠償額，繼續為所有合資格香港及澳門的個人客戶及團體保險客戶#（及受保家屬）提供「免費疫苗副作用防護保障」。客戶毋須登記即可自動享有保障，而有關保障範圍更涵蓋最新2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等在香港及澳門處方及注射認可疫苗。上述免費保障包括住院前門診賠償（300港元/澳門幣）、住院現金賠償（每日800港元/澳門幣及最多14日），以及若不幸離世的恩恤金（150,000港元/澳門幣）。



3. 「遙距視像醫療服務」助減低傳播風險3

為降低外出感染或傳播病毒的風險，AIA繼續為香港指定個人客戶及團體保險客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙距視像醫療服務」，他們可透過該網上平台預約及使用由醫院或醫療服務機構提供的視像會診服務，而處方藥物更可安排送遞至居所，讓大家足不出戶亦可獲得適切的醫療服務。



4. 提供快速檢測包予財務策劃顧問及員工

AIA一向重視員工、財務策劃顧問及客戶的健康，因見疫情嚴峻，特別為全體香港員工及財務策劃顧問提供快速抗原檢測包，以便他們有需要時及早檢測，給予同事和客戶安心。

「本港正面對前所未有的挑戰，民生及經濟均大受影響，其中基層長者及弱勢社群人士面對的困難更難以想像。在這非常時刻，AIA透過直接而到位的捐助，全力支援他們疫情期間在物資或情緒上的需要。」

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌



備註：

1 受個人醫療和團體醫療保單契約的條款和條件及利益限制。此外，AIA 會按疫情發展而審視情況，適時更新此特別賠償安排。AIA有權隨時更改住院保障的特別賠償安排的條款及細則或終止此特別賠償安排而毋須另行通知。如對此特別賠償安排有任何爭議，AIA保留最終決定權。

2 推廣期由即日起至2022年12月31日。有關免費疫苗副作用防護保障之詳情，請參閱條款及細則。

# (a) 在推廣期內繕發或生效的友邦保險個人壽險i及醫療保單 (註：旅遊保險及個人財物保險ii除外) 之保單持有人或受保人；或

(b) 在推廣期內繕發或生效的友邦保險團體保單（包括：團體人壽保險及團體醫療保險）之受保成員或受保家屬。

(i) 個人壽險包括：人壽、危疾及個人意外

(ii) 個人財物保險包括家居保險、家傭保險、高爾夫球保險、競跑保

3 只適用於香港的指定計劃及保單。受條款及細則約束，詳情請參閱相關計劃之簡介及保單契約或瀏覽網站。使用「遙距視像醫療服務」的病人必須身處香港。



以上資料僅供參考及只於香港/澳門派發，並不構成任何銷售建議及或有關產品之推介及或服務要約。AIA不保證此文章內刊載的內容及資訊的準確性及完整性。AIA概不會就任何由第三方公司提供且並非AIA出售或推廣之醫療服務、產品或遊說承擔任何責任。上述部分服務由獨立第三方公司提供及只適用於合資格客戶，並受限於有關條款及細則，客戶或須支付額外費用。AIA及其中介人不會提供任何醫療建議。

「友邦香港及澳門」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

（資料由客戶提供）