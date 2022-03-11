[2022扣稅攻略] 投保合資格延期年金　關注三大要素盡攬多重優勢

新一年稅季將至！財政預算案早前提出將設立「租金開支扣除」備受注目，惟自置物業或與家人同住的「打工仔」則未能受惠。納稅人若想在4月1日新稅季開展前獲得稅務寬減，同時為未來退休作好儲備，不妨考慮投購屬「扣稅三寶」之一的合資格延期年金（QDAP，下稱延期年金）；配合投保時關注三大要素，即能盡享扣稅等多重優惠，並達致「退而無憂」！



要素一：最高可享10年扣稅優惠 節省約10萬元



稅務優惠是延期年金的一大賣點，並適用於所有保險業監管局認證的保單。舉一個例，投保人投購繳付10年保費的延期年金，即可享有10年稅務扣除優惠，按每名納稅人以合資格年金保費作稅務扣減的上限計算，每課稅年度為6萬元（港元，下同），以現時香港最高稅階的17%為例，即每年可節省稅款達10,200元，10年即可節省$102,000。



若兩夫婦合併報稅，兩份保單更可享每年達12萬元的稅務扣減上限，按香港最高稅階的17%計算，10年即可節省稅款達204,000元。



要素二：IRR非愈高愈好 靈活安排增保障



延期年金以扣稅作鼓勵港人及早儲備現金的誘因，尤其適合距離退休還有一段時間的「打工仔」。不少投保人會聚焦於分為保證與非保證的內部回報率（IRR），以為IRR愈高便愈好，卻忽略了個人的供款能力、目標與需求不盡相同，故亦應考慮供款期、累積期及入息期等因素。舉一個例，部分產品的供款期較短，或入息期較遲開始，即使IRR較高，也不適合想減少每月供款額負擔，或希望提早獲得派發入息的投保人。



投保人亦宜選擇設有「靈活自訂選項」的的產品，包括彈性年金收入期及入息派發選擇。以投保10年保費年期的「Generali豐盛税悦保延期年金」為例，其入息期最早從50歲開始，最遲於80歲領取，並可在年金入息期啟動前，隨時更改提取年齡，正能配合投保人實現不同目標，同時應付突如其來的現金需要。此外，這項年金產品又讓投保人能選取以現金支取每月年金入息，或將每月年金入息積存保單內，以賺取非保證利息，倍添靈活自主。



值得留意的是，除了期滿紅利及終期紅利外，忠意保險更為投保人提供意外身故賠償達已付保費總額的188%，或相等於已付保費108%的高額身故賠償，為家人帶來保障。



要素三：免除見面簽單 家居抗疫亦可投保



本港在疫情期間嚴格實行一系列社交距離措施，延期年金是少數豁免財務需要分析、容許投保人與保險中介毋須見面亦可投保的產品。因此，忠意保險提供免接觸投保方案只要透過電話及視像會議方式即可完成整個申請程序，確保客戶能趕及於4月1日新稅季開展前順利投保，盡攬2021/22稅季的扣稅優惠。



隨著愈來愈多人計劃提早退休享受生活，以至展開由興趣主導的第二人生，愈早開始投保延期年金，愈能儲備更多現金實現目標。如忠意保險的投保期可由18歲開始，使年輕一代亦可盡早積累財富，早着先機。與此同時，近兩年疫情爆發，各行業均大受衝擊，「打工仔」的生計亦受影響，或有需要暫援支付保費。因此，投保人宜揀選設有「保費假期」的產品，避免因經濟問題「斷供」而被迫中止保單，導致財務損失。



由即日起至2022年3月31日前成功投保，保單並於5月31日前生效，忠意保險將為首年延期年金的保費提供10%額外折扣。以6萬港元保費計算，除可享最高個人免稅額外，投保人更能額外節省6千港元。若想了解更多詳情，請瀏覽此網頁 https://bit.ly/3CaXhf1 。而家於以下連結 https://bit.ly/3sDp58u 預約與保險顧問會談及完成問卷，更可獲得價值100港元的超市禮券，數量有限，送完即止！



(特約)