疫情成焦點 市民少關注樓市

【新盤拆局】新冠肺炎第五波疫情影響，由於染疫人士眾多，已影響各大公司運作，日常生活受影響，亦影響香港經濟及市民收入，繼而影響樓市，市民減少出入，關心市況程度減，樓市交易減少。

在第五波疫情下，發展商推新

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