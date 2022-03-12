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【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重

置業家居 2022/03/12

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【疫情影響】新冠肺炎疫情持續逾兩年，期間多次影響香港樓市表現，當中新盤市況亦有不同程度影響，而今次第五波疫情更為明顯。

新冠肺炎疫情早於2020年1月首現香港，並出現第一波疫情，當年1月底至2月份，發展

...

欄名 : 封面故事

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