【疫下數據】今年僅3個全新盤推出 映築累售204伙

【新盤開售】2022年1月1日起及以首份銷售安排計算，截至3月11日，今年全港暫時僅得3個全新盤推出市場。今年頭炮為旺角雋薈，已於1月1日開售，同期售出48伙，成交價$338.8萬至$611.3萬，當

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