【疫下數據】今年僅3個全新盤推出 映築累售204伙 置業家居 2022/03/12 分享： 【新盤開售】2022年1月1日起及以首份銷售安排計算，截至3月11日，今年全港暫時僅得3個全新盤推出市場。今年頭炮為旺角雋薈，已於1月1日開售，同期售出48伙，成交價$338.8萬至$611.3萬，當 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低 今日 疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低 疫情成焦點 市民少關注樓市 今日 疫情成焦點 市民少關注樓市 【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重 今日 【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重 【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多 今日 【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多 【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙 今日 【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙 你可能感興趣 疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低 今日 01:00 疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低 疫情成焦點 市民少關注樓市 今日 01:00 疫情成焦點 市民少關注樓市 【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重 今日 01:00 【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重 最新專欄文章 更多 疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低 今日 疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低 【疫下數據】新盤餘貨不減價 反加價出售 今日 【疫下數據】新盤餘貨不減價 反加價出售 【疫下數據】2月錄4宗逾億成交 緹山沽2伙 今日 【疫下數據】2月錄4宗逾億成交 緹山沽2伙 【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙 今日 【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙 【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多 今日 【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多 銷售安排 一手市場 雋薈 映築