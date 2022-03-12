【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙

【疫下最旺】2022年2月一手新盤成交創多年新低紀錄，當中新盤成交表現好的地區為屯門區，包括恆大‧珺瓏灣第1期、恆大‧珺瓏灣第2期、上源、OMA OMA、NAPA及御海灣II（御海灣第2期）等，共售出

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