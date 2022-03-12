【疫下數據】2月錄4宗逾億成交 緹山沽2伙

【大額買賣】疫情影響下，新盤成交傾向現樓成交及招標成交為主，雖然逾億豪宅買賣明顯回落，但2月份亦有4伙逾億成交單位，當中2伙單位來自古洞南華第洋房，並屬發展商內部轉讓成交。

其餘2伙逾億一手買賣，一律來

...