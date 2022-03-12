【疫下數據】新盤餘貨不減價 反加價出售

【疫市加價】雖然二手樓價指數及政府差估署樓價指數均有回落情況，惟一手新盤餘貨在疫情底下，卻有多次加價現象，暫時未有發展商減價出貨。

2月份先後有數個現樓新盤錄得買家取消交易，發展商隨即將撻訂單位加價，並

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