  • 21°C
香港時間 : 2022312日 (六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下數據】新盤餘貨不減價 反加價出售

置業家居 2022/03/12

分享：

【疫市加價】雖然二手樓價指數及政府差估署樓價指數均有回落情況，惟一手新盤餘貨在疫情底下，卻有多次加價現象，暫時未有發展商減價出貨。

2月份先後有數個現樓新盤錄得買家取消交易，發展商隨即將撻訂單位加價，並

...

欄名 : 封面故事

相關文章

疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低
今日
疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低
疫情成焦點 市民少關注樓市
今日
疫情成焦點 市民少關注樓市
【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重
今日
【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重
【疫下數據】今年僅3個全新盤推出 映築累售204伙
今日
【疫下數據】今年僅3個全新盤推出 映築累售204伙
【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多
今日
【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多

你可能感興趣

疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低
今日 01:00
疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低
疫情成焦點 市民少關注樓市
今日 01:00
疫情成焦點 市民少關注樓市
【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重
今日 01:00
【疫下數據】疫情衝擊樓市 第五波最嚴重

最新專欄文章 更多

疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低
今日
疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低
【疫下數據】2月錄4宗逾億成交 緹山沽2伙
今日
【疫下數據】2月錄4宗逾億成交 緹山沽2伙
【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙
今日
【疫下數據】屯門新盤熱賣 御海灣II上月售15伙
【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多
今日
【疫下數據】待批樓花23,590伙 啟德屯門供應最多
【疫下數據】今年僅3個全新盤推出 映築累售204伙
今日
【疫下數據】今年僅3個全新盤推出 映築累售204伙

上一篇文章

【疫下數據】2月錄4宗逾億成交 緹山沽2伙

下一篇文章

疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？