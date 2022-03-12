疫下新盤近停頓 3月一手成交量挑戰新低

第五波新冠疫情日日逾萬宗確診，2月一手成交量創逾8年半新低，疫情打亂發展商部署，新盤齊齊按兵不動，逾2,900伙單位未有新動向，3月成交或再挑戰新低。

香港第五波疫情持續已經近兩個月，變種病毒

...