AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 置業家居 2022/03/12 分享： 長沙灣近年有不少新樓落成入伙，亦區內提供新樓租盤供應，最新的AVA 228位處「文青街」之稱大南街外，加上納米樓因素，租盤租金平過$1萬，目前最平$9,200起。 AVA 228由裕滿工程發展，地址位於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 今日 浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 AVA 228 遠眺海景 今日 AVA 228 遠眺海景 《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈 2022/02/26 《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 2022/02/19 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 2022/02/19 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 納米樓 AVA 228 長沙灣