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AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起

置業家居 2022/03/12

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長沙灣近年有不少新樓落成入伙，亦區內提供新樓租盤供應，最新的AVA 228位處「文青街」之稱大南街外，加上納米樓因素，租盤租金平過$1萬，目前最平$9,200起。

AVA 228由裕滿工程發展，地址位於

...

欄名 : 樓市熱話

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納米樓 AVA 228 長沙灣

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