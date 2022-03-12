浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 置業家居 2022/03/12 分享： 本刊早前與資深驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收AVA 228的B室單位，面積239平方呎1房（連套房）間隔，開放式廚房設計，單位出現慣常質素問題，例如陣彎曲、空心磚、地磚掃口粗糙、窗玻璃崩花、窗戶漏風等問 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 AVA 228 遠眺海景 今日 AVA 228 遠眺海景 AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 今日 AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈 2022/02/26 《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 2022/02/19 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 2022/02/19 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 物業出租 驗樓 鍾智剛 AVA 228 長沙灣