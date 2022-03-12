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浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】

置業家居 2022/03/12

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本刊早前與資深驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收AVA 228的B室單位，面積239平方呎1房（連套房）間隔，開放式廚房設計，單位出現慣常質素問題，例如陣彎曲、空心磚、地磚掃口粗糙、窗玻璃崩花、窗戶漏風等問

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欄名 : 樓市熱話

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