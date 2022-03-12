英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 置業家居 2022/03/12 分享： 「在家工作（Work from Home）」令不少英國人追求寬敞且親近戶外的居住環境，帶動當地獨立屋的需求及造價上升，是次介紹位於薩塞克斯郡（West Sussex）霍舍姆市（Horsham）的洋房項 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 2022/02/26 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 2022/02/19 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 2022/02/12 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 2022/02/05 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 2022/01/29 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 英國 海外物業 中原地產 英鎊