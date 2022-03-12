【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED

由意大利設計師Giuliano Ricciardi原創的多功能傢俬，集茶几、容器、掛飾及氣氛燈功能。一套三件分大中小碼，可獨立使用亦可互相配搭，同時適用於室內及戶外庭園，兼容度高。陶瓷容器呈水滴形狀，

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