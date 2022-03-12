【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 置業家居 2022/03/12 分享： 外觀看似平凡的西式餐枱，枱面以原件陶瓷燒製而成，可謂工藝非凡。由意大利傢俬品牌Tonelli生產、米蘭設計師Mario Milana創作的陶瓷長枱，名字尤其特別，包含長枱無所不能的意思。細心看，原件陶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 今日 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 今日 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 今日 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 今日 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 今日 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 你可能感興趣 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 今日 01:00 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 今日 01:00 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 今日 01:00 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 最新專欄文章 更多 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 今日 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 今日 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 今日 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 今日 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 今日 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 家居 家具 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 歐元 疫情 消費資訊