【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面

外觀看似平凡的西式餐枱，枱面以原件陶瓷燒製而成，可謂工藝非凡。由意大利傢俬品牌Tonelli生產、米蘭設計師Mario Milana創作的陶瓷長枱，名字尤其特別，包含長枱無所不能的意思。細心看，原件陶

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