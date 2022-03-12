【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面

Tonelli另一特色陶瓷出品，包括以下介紹的衣帽架連全身鏡，座地式設計更添現代感。出自米蘭設計師Uto Balmoral手筆的陶瓷工藝，共有3款媲美雲石的天然紋理選擇，包括Noir Desir、

...