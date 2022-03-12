【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈

荷蘭創意品牌Moooi，早前夥拍米蘭設計工作室Kranen/Gille推出人性化壁燈及吊燈系列The Party。整個系列也是一個陶瓷頭像，分別飾演5位家庭成員，包括父親Mayor、母親Coco、孖生

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