Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家

疫情下，防疫用品與生活息息相關。1月中旬，俄羅斯研究人員發現，Omicron變種病毒株在陶瓷表面的存活率不足24小時，比金屬及塑膠等物料的傳播性低。陶瓷具抗菌特質之餘，其實亦有不少創意傢俬、家品及燈飾

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