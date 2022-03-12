Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 置業家居 2022/03/12 分享： 疫情下，防疫用品與生活息息相關。1月中旬，俄羅斯研究人員發現，Omicron變種病毒株在陶瓷表面的存活率不足24小時，比金屬及塑膠等物料的傳播性低。陶瓷具抗菌特質之餘，其實亦有不少創意傢俬、家品及燈飾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 今日 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 今日 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 今日 【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 今日 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 今日 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 你可能感興趣 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 今日 01:00 【推介1】意大利Goccia茶几 內置暖白光LED 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 今日 01:00 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 今日 01:00 【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 最新專欄文章 更多 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 今日 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 今日 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 今日 【推介4】意大利Welcome衣帽架 可配3款鏡面 【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 今日 【推介3】意大利Can Can餐枱 陶瓷可選光面啞面 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 今日 【推介2】意大利Keramos餐櫃 陶瓷面釉色吸引 家居 家具 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 疫情 消費資訊