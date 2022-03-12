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人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法

副刊版 2022/03/12

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港人在疫情下無法前往日本旅遊，相信也很掛念當地的鄉土美食。《日本大放送圍爐思鄉．東北為食大作戰》電視節目，將於3月13日起一連3個星期日在VIU TV 99台播放，介紹香港也買到的日本東北食材，以及教

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欄名 : 新鮮熱辣

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