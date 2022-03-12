人氣電視節目《日本大放送》 介紹東北食材及家常料理製法 副刊版 2022/03/12 分享： 港人在疫情下無法前往日本旅遊，相信也很掛念當地的鄉土美食。《日本大放送圍爐思鄉．東北為食大作戰》電視節目，將於3月13日起一連3個星期日在VIU TV 99台播放，介紹香港也買到的日本東北食材，以及教 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 2022/03/11 香港美利酒店全新薄餅餐廳 戶外歎正宗拿坡里薄餅 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 2022/03/09 尖沙咀凱悅酒店全新港式春日下午茶 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 2022/03/09 Red Lobster 白色情人節推出心形鬆餅禮盒 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 2022/03/07 東京拉麵名店「丸め」 推出新品兼設外賣 Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 2022/03/07 Häagen-Dazs全新春日限定 蜂蜜果漾系列雪糕 ViuTV 綜藝節目 日本