大廚教鮮沙薑陳皮煎雞 不用下油更健康

有名的星級食府，總有幾道受歡迎的招牌菜，而米芝蓮一星中菜廳逸東軒，多年來的菜牌上必有這道鮮沙薑煎雞，行政總廚譚棟更加入自己家鄉新會名物陳皮，令此菜式倍添香氣。

別以為星廚的招牌菜會很難煮，譚師傅毫不吝嗇

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