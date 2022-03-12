大廚教鮮沙薑陳皮煎雞 不用下油更健康 副刊版 2022/03/12 分享： 有名的星級食府，總有幾道受歡迎的招牌菜，而米芝蓮一星中菜廳逸東軒，多年來的菜牌上必有這道鮮沙薑煎雞，行政總廚譚棟更加入自己家鄉新會名物陳皮，令此菜式倍添香氣。 別以為星廚的招牌菜會很難煮，譚師傅毫不吝嗇 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大廚教室 最新專欄文章 更多 大廚教帶子豆腐蒸蛋白 營養豐富又易煮 2022/03/05 大廚教帶子豆腐蒸蛋白 營養豐富又易煮 易過借火下午茶小食 法式小煎餅配鱈魚子醬 2022/02/12 易過借火下午茶小食 法式小煎餅配鱈魚子醬 《煮戰》Chef Ken鬼主意 罐頭五香肉丁做Eggs Benedict 2022/01/15 《煮戰》Chef Ken鬼主意 罐頭五香肉丁做Eggs Benedict 晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士 2022/01/08 晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士 私房菜廚師教煮粟米魚肚羮 用新鮮粟米刨粒更鮮甜 2021/10/02 私房菜廚師教煮粟米魚肚羮 用新鮮粟米刨粒更鮮甜 菜式 食譜 中菜 米芝蓮 薑 雞肉 新會