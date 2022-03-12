急援院舍長者 免更大傷亡

本港第5波疫情持續失控，安老院舍成為重災區，染疫人數不斷攀升，院舍長者亦成為死亡率最高的年齡群組。由於安老院長者的疫苗接種率甚低，加上長者身體抵抗力較差，如果任由情況繼續惡化，必定造成重大傷亡。

現時造成安老院舍疫情爆發，主要有兩個途徑：第一，是長期病患長者從醫院染疫再帶回院舍，引致院舍內快速傳播；第二，是院舍員工在社區受感染後，把病毒帶回院舍。由於安老院舍的居住環境較為密集，通風或換氣系统亦不佳，加上起居飲食常有聚集，長者亦未必有足夠防範意識，故只要有小部分長者受到感染，便很容易擴散，造成大規模爆發。

安老院舍設計 難作隔離用途

一般安老院舍的設計，都沒有隔離傳染病患者的設施，房間之間不是完全阻隔，也多無獨立洗手間，在疫情大爆發之際，政府卻要求把染疫長者繼續留在院舍內照顧，做法直接引致院舍內部爆發疫情。在不合適的環境、缺乏防護物資、有院舍員工相繼受感染而離開崗位的情況下，院舍根本不可能成為有效的隔離處所；加上長者疫苗接種率甚低，導致死亡率很高，安老院舍已成為疫情重災區，讓染疫長者留在安老院絕非可接受方案。

如居住環境條件許可，家人應盡量將無感染的長者接回家中照顧，如此院舍可騰出更多空間，以便有效分隔，亦可暫時改善擠迫情況。現時已經成立的3個染疫長者分流或隔離觀察中心，除了有必要大幅增加容量，亦必須配備充足護理人手，配合遙距科技追蹤長者每日身體狀況，委派專業人員監控轉介流程，以及加強支援一些設施較差的院舍，如此既可減少醫護人手比例，亦可減少醫護染疫。

現在各中小學校停課，校舍禮堂及運動場館皆可臨時改裝，成為集中照顧院舍染疫長者的場地，而政府現已將部分體育場館改為接收醫院求診長者接受治療之場所；政府亦應增加資源，應付緊急需要，並將院舍長者分開隔離處理。

要短期內改善安老院舍通風系统，惟有大量採購空氣淨化機和有效殺菌之儀器，提供予各安老院舍使用；至於物資短缺，政府更責無旁貸，應務求盡快向安老院業界提供足夠相關物資。由於沒有接種疫苗的長者重症比率較高，部分受感染長者待在院舍，因治療延誤或缺乏醫護下，病情有機會迅速惡化，而安老院的設備肯定無法緊貼病情，尤其患有慢性阻塞性氣道疾病、以至出現併發症的長者，更特別難以管理，應盡早送院治療，以減低死亡率。

雖然現時已過了提高安老院疫苗接種率的黃金時間，但盡快接種疫苗仍有一定作用。政府已督促十數隊外展醫療隊，在短期內前往安老院，雖然現時許多安老院已經爆發了疫情，無可避免地令外展醫護人員面臨更高風險，幸而政府亡羊補牢之策，獲公私營醫護鼎力協助，此時保住醫護人員的士氣最為重要。

設跨部門危機處理中心 善用資源

縱觀現時疫情發展，雖然政府正推出不同應急措施，惟各部門似乎仍各自為政，並沒有將資源有效運用。政府應盡快成立跨部門危機處理中心，由特首問責率領，盡快將資源有效運用，分先後緩急向社區提供援助，避免資源過分集中及浪費。

現在各安老院舍情況非常危急，如果任由情況惡化、不作迫切支援，本港染疫死亡率恐淪第三世界水平，令港人向來引以自豪的醫療系統蒙上污點。希望政府盡快積極投入更多資源，向最高危的安老院舍長者群組提供急切援助。（文章只代表個人立場）

▲ 政府應盡快積極投入更多資源，向最高危的安老院舍長者群組提供急切援助。（資料圖片）