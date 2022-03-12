借鑑各地經驗 續谷針應對疫情

香港人近幾年忍受着不同程度的出行不便及行動限制，從2019年的社會事件引致港鐵服務受阻、道路被堵塞，到新冠疫情下的社交距離措施，已令不少市民呈現疲態甚至抑鬱。

因此，當人們聽到消息，政府有可能會提出某種形式的禁足甚至封城時，整個城市又再進入緊張狀態。但在恐慌之前，我們有需要認清事實，並看看全球的一些情況。

事實是直至兩個月前，在全港市民共同抗疫的努力下，我們差不多兩年內維持低感染數字，全球很少地方有如此亮麗的成績。

香港現正被第5波疫情籠罩，我們必須緊記，現時所面對的大量個案和死亡數字的情況，乃其他國家早已發生；換句話說，我們正在經歷其他國家6至12個月前的情形，在其他國家有不同程度的封城或禁足時，我們過着相對較自在的生活；目前我們覺得很糟的情況，很多國家其實也曾經歷過。

愈9成疫殁個案 未完成接種

本港在這波疫情中的每日個案和死亡人數屢創新高，過去一星期每天的平均死亡數字約220人，當中超過9成的死亡個案為未完成接種疫苗人士。據政府專家顧問袁國勇教授估計，已有7成院舍爆疫、約7至8成院舍長者或已感染新冠病毒。由於長者接種疫苗率偏低，大部分死亡個案為長者；60歲或以上人士佔整體死亡個案逾9成，主要在院舍居住。

在第5波疫情中，我們的應對方法亦有改變，香港採取了「早識別、早隔離、早治療」的動態清零目標。目前，已採取分流措施來減少嚴重的新冠病例和死亡個案，重點關注長者和和需要護理的病人。為切斷病毒傳播鏈，政府計劃實施全民檢測計劃，並有可能配合數天的有限度禁足。

那麼，計劃將會如何進行呢？有說或許會類似馬來西亞2020年的行動管制令，該令限制人員流動，同時允許進行必要的活動。在馬來西亞人民的努力及配合下，疫情得以受控。

研全民檢測禁足 料比外地寬鬆

港府仍在擬定計劃詳情，以香港情況來說，預期或會容許居民外出購買食品和醫療用品等基本必需品；數十萬提供「基本」服務的僱員可以獲豁免外出工作，香港股市也會繼續運作。

再者，相比起亞洲和世界其他地方，香港計劃以數天的形式進行，已算較寬鬆。澳洲墨爾本經歷了可說是全球累計最長的封鎖，長達260多天，當時當地人仍然可以外出購買食物雜貨、看醫生、維持基本運作和做運動；英國多次封鎖下，居家令時間從3周至約4個月不等，人們可離家購買食物和就醫；新加坡則曾時斷時續的封鎖，有時持續了幾個月。

疫情嚴峻下，醫療系統嚴重超出負荷，為減輕其壓力，我們正靈活地採取適當措施，以應對不同情況。現時，沒有病徵或症狀輕微的人士可在家隔離或在社區設施隔離，目前的社區隔離設施，提供約16,000個房間或床位作隔離用途，而新建的隔離設施投入服務後，估計可提供7萬個單位或床位，惟有優先處理高風險人士、住在劏房或因家庭成員共用一個單位，而沒有自我隔離空間的人士，亦鼓勵有空間的患者居家隔離。

經過第5波疫情，市民意識到接種疫苗的重要性，接種率尤其是在長者群組大幅提升。目前，超過90%人口已接種了第一劑疫苗，逾79%已接種了第二針，展望未來，當我們的社會有更高的接種率後，才能更好地應對未來變化不定的疫情。

▲ 第5波疫情籠罩香港，市民日益意識到接種疫苗的重要性。（資料圖片）