拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 國際版 2022/03/12 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭，被形容為屬自二次世界大戰後，歐洲最嚴重的侵略行動。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾聲稱，烏克蘭自古以來是俄羅斯領土，入侵烏東並非侵略，強調只是「特別軍事行動」，但兩國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 2022/03/05 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 2022/03/04 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 美國犯罪率不再升？人口地理變化成關鍵 2022/02/26 美國犯罪率不再升？人口地理變化成關鍵 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 2022/02/25 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 普京 歷史學 白俄羅斯 基輔