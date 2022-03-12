拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局

俄羅斯入侵烏克蘭，被形容為屬自二次世界大戰後，歐洲最嚴重的侵略行動。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾聲稱，烏克蘭自古以來是俄羅斯領土，入侵烏東並非侵略，強調只是「特別軍事行動」，但兩國

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