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拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局

國際版 2022/03/12

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俄羅斯入侵烏克蘭，被形容為屬自二次世界大戰後，歐洲最嚴重的侵略行動。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾聲稱，烏克蘭自古以來是俄羅斯領土，入侵烏東並非侵略，強調只是「特別軍事行動」，但兩國

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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歐洲 俄羅斯 烏克蘭 普京 歷史學 白俄羅斯 基輔

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